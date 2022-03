Κοινωνία

Missing Alert: που βρέθηκε ο 15χρονος που είχε εξαφανιστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έγινε αντιληπτός ο ανήλικος, που είχε ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του!

«Η περιπέτεια του Απόστολου Δ., 15 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν», αναφέρεται σε ανακοίνωσή από τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που είχε εκδώσει missing alert για την εξαφάνιση του 15χρονου.

Τα ίχνη του έφηβου χάθηκαν το απόγευμα της Κυριακής από την περιοχή του Ωρωπού. Περίπου 30 ώρες αργότερα, το παιδί εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο από όπου εξαφανίστηκε και μάλιστα βρέθηκε τυχαία, από πολίτες που είχαν ενημερωθεί για την αναζήτηση του και αντιλήφθηκαν πως ο ανήλικος που εκινείτο στην περιοχή τους, ήταν ο Απόστολος Δ., τον οποίο αναζητούσε η οικογένεια του.

Στην ανακοίνωση του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναφέρεται πως, «ο Απόστολος Δ., εντοπίστηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από ευαισθητοποιημένους πολίτες οι οποίοι είχαν ενημερωθεί για την εν λόγω εξαφάνιση από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου. Για μια ακόμη φορά φάνηκε πόσο σημαντική είναι η κινητοποίηση των πολιτών στην εύρεση ανήλικων ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς η άμεση κινητοποίηση των Αστυνομικών Αρχών. “Το Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στον Απόστολο Δ. και στην οικογένεια του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 162 σημεία

Καιρός: τοπικές βροχές, νοτιάδες και σκόνη την Τρίτη

Κόρινθος: Ισχυρή έκρηξη σε επιχείρηση εκδηλώσεων (εικόνες)