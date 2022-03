Κόσμος

Βολιβία: κοριτσάκι 2 ετών δολοφονήθηκε από τον πατριό της (βίντεο)

Φρίκη προκαλεί το έγκλημα που σημειώθηκε στη Βολιβία. Οι εκκλήσεις της οικογένειας του δράστη.

Συγγενείς ενός κοριτσιού 2 ετών της είπαν το τελευταίο «αντίο» στη Βολιβία, στην κηδεία της.

Το κοριτσάκι δολοφονήθηκε από τον κακοποιητικό πατριό της.

Σύμφωνα οργανώσεις γυναικών της περιοχής, που μίλησαν με τη μητέρα του δολοφόνου, η ίδια ζήτησε την αυστηρότερη τιμωρία για το γιο της.

Πριν από το τερατώδες έγκλημα, ο δράστης λίγο έλειχε να σκοτώσει και την αδελφή του.

Μάλιστα, ο ίδιος κακοποιούσε και έκανε επιθέσεις στους συγγενείς, του επί χρόνια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ είχε χτυπήσει την αδελφή του με πέτρα στο κεφάλι.

