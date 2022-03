Κόσμος

Μεξικό: Μακελειό σε παράνομες κοκορομαχίες (εικόνες)

Τραγικές εικόνες με δεκάδες νεκρούς σε πόλη του Μεξικού.

Ένοπλοι εισέβαλλαν σε κοκορομαχίες σε πόλη του Μεξικού και σκότωσαν είκοσι άτομα, τραυματίζοντας έξι.

Τρεις γυναίκες ήταν μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης, που έγινε την Κυριακή στα δυτικά της χώρας.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι, μέλη καρτέλ ναρκωτικών και άλλων εγκληματικών οργανώσεων μάχονται στην περιοχή.

Στο σημείο έχουν φτάσει ερευνητές, για τα αίτια του πολύνεκρου εγκλήματος.

Οι διαμάχες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή περιλαμβάνουν επιθέσεις με βόμβες από drone, νάρκες και εκρήξεις παγιδευμένων οχημάτων.

Οι κοκορομαχίες, αν και παράνομες σε πολλές περιοχές, παραμένουν δημοφιλείς σε πολλά σημεία του Μεξικό.