Life

“The 2Νight Show”: Ο Ντάνειλ Νούρκα για το ρατσισμό και την Τζένη Καζάκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός ηθοποιός μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το ρατσισμό «για κάτι που δεν είσαι» και τη συνεργασία του με την Τζένη Καζάκου.

Ο Ντάνειλ Νούρκα ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2night Show” της Δευτέρας.

Ο νεαρός ηθοποιός, πρωταγωνιστής της σειράς του Mega «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» μίλησε για τη συμμετοχή του σε αυτήν, αλλά και τα για το ρατσισμό.

«Γεννήθηκα στην Αλβανία κι όταν ήμουν πέντε χρονών ήρθαμε στο μαγευτικό Κιάτο Κορινθίας εκεί έμεινα μέχρι τα 18 μου. Ήρθε πρώτα ο μπαμπάς και μετά η μαμά, εγώ κι η αδερφή μου. Θυμάμαι τη μετάβαση, έχω αναμνήσεις από πολύ μικρός. Δεν αντιμετωπίσαμε θέματα ρατσισμού, ευτυχώς ήμασταν τυχεροί. Ήξερα μόνο τη φράση ''τι είναι αυτό''. Στο δημοτικό με αγκάλιασαν όλα τα παιδιά κι έμαθα πολύ γρήγορα τη γλώσσα. Μέσα σε δύο μήνες μπορούσα να συνεννοηθώ» τόνισε και στη συνέχεια αναφερόμενος και πάλι στο θέμα του ρατσισμού τόνισε: «Δεν μπορώ να καταλάβω και να συλλάβω πώς είσαι ρατσιστής με κάτι που κατά τύχη δεν είσαι. Κατά τύχη γεννήθηκες εδώ, στην Αμερική, οπουδήποτε».

Μιλώντας για τη συμμετοχή του στο σήριαλ του Mega και τη συνεργασία του με την Τζένη Καζάκου, είπε πως «ο μάνατζέρ μου μού μίλησε για το κάστινγκ των Ρέππα Παπαθανασίου και πήγα. Μου είπαν και στο Skype και από κοντά ότι η προφορά μου πρέπει να είναι σπαστή και λέω ''ρε φίλε τόσα χρόνια κάνω αγώνα να μάθω καλά ελληνικά μην μου το χαλάς''. Αν μου συνέβαινε αυτό που συμβαίνει στον “Άλφρεντ” στη σειρά δεν θα το ανεχόμουν. Γνώρισα την Τζένη σαν Τζένη. τη γνώρισα σαν μονάδα χωρίς να ξέρω το οικογενειακό background. Δεν έχουμε μιλήσει για τη γιαγιά της, δεν ήθελα να είμαι ακόμα ένας που τη ρωτά για τη γιαγιά της».

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: Μακελειό σε παράνομες κοκορομαχίες (εικόνες)

ΕΟΔΥ: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 162 σημεία

Κόρινθος: Ισχυρή έκρηξη σε επιχείρηση εκδηλώσεων (εικόνες)