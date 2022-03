Κοινωνία

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: Ερευνάται αν υπάρχει κάποια ουσία στην Τζωρτζίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τις έρευνες σχετικά με τα αίτια των θανάτων των τριών παιδιών μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

«Δεν είναι μόνο να βρούμε το τι έχει συμβεί, αλλά να αποκλείσουμε και το τι δεν έχει συμβεί», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, αναφορικά με τους θανάτους των τριών αδελφών στην Πάτρα και ιδιαίτερα για την περίπτωση του τρίτου παιδιού, της Τζωρτζίνας.

«Στο τρίτο περιστατικό προκύπτει από τις τοξικολογικές εξετάσεις ότι δεν υπάρχει κάποια παθολογία, αλλά πάμε να εξαντλήσουμε ότι δεν υπήρχε κάποιο φάρμακο, άρα ψάχνουμε να βρούμε αν κάποια φάρμακα που ήταν παραπάνω από το φυσιολογικό να προκάλεσαν το θάνατο», σημείωσε, εξηγώντας πως «τότε θα πάμε σιγά σιγά στη λύση του μυστηρίου».

Δήλωσε πως, «όλες οι μέχρι τώρα εξετάσεις και στα τρία παιδιά έχουν αποκλείσει να υπάρχει γονιδιακό πρόβλημα» και πρόσθεσε πως «προσπαθούμε να δούμε αν όντως υπάρχει παρέμβαση, αποκλείοντας κάθε ερωτηματικό».

Κατέληξε, πάντως, αναφέροντας πως «τα δύο παιδιά έχουν νοσηλευτεί από εξαιρετικά κέντρα, έχουμε δύο γονείς που συνεργάζονται και κυρίως μία μητέρα που μας έχει πει με κάθε λεπτομέρεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert: που βρέθηκε ο 15χρονος που είχε εξαφανιστεί

Καιρός: τοπικές βροχές, νοτιάδες και σκόνη την Τρίτη

Κόρινθος: Φονική η έκρηξη σε χώρο εκδηλώσεων (εικόνες)