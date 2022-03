Κόσμος

Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρου

Χθες απουσίασε από προεκλογική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπου θα εμφανιζόταν.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, εισήχθη χθες το βράδυ σε στρατιωτικό νοσοκομείο στην Μπραζίλια για να υποβληθεί σε εξετάσεις διότι αισθάνθηκε αδιαθεσία, μετέδωσαν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Ο κ. Μπολσονάρου, 67 ετών, είχε υποστεί τραυματισμό με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2018 και, έκτοτε, έχει συνεχώς επανερχόμενα προβλήματα στο γαστρεντερικό του σύστημα.

Μάλιστα, χθες απουσίασε από προεκλογική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπου θα εμφανιζόταν.

«Είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος πάει καλά, υποβλήθηκε σε κάποιες εξετάσεις, γι’ αυτό δεν είναι εδώ», εξήγησε ο πρόεδρος του κόμματος, ο βουλευτής Μάρκους Περέιρα.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1, η πρώτη κυρία Μισέλ Μπολσονάρου πήγε στη συγκέντρωση και διαβεβαίωσε ότι ο σύζυγός της «πάει καλά», ενώ ο υπουργός Επικοινωνίας Φάμπιου Φαρία μίλησε για «αδιαθεσία».

Ο ακροδεξιός πρόεδρος χρειάστηκε νοσηλεία σε δύο περιπτώσεις, τον Ιούλιο και τον Ιανουάριο, για προβλήματα στο εντερικό του σύστημα. Έχει υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις μετά την επίθεση εναντίον του το 2018.

