Οικονομία

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας κατά του νόμου Χατζηδάκη

Τι επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ



Την κήρυξη διευκολυντικής στάσης εργασίας σήμερα Τρίτη 29 Μαρτίου 2022, από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:00, «μέρα που εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή του ΕΚΑ κατά του νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/2021)», πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τις ομοσπονδίες-μέλη της και τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου να δώσουν δυναμικό «παρών» στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 9 π.μ. και στην παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας και το Συμβούλιο της Επικρατείας, που θα γίνει μαζί με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

«Διεκδικούμε την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/2021) ενάντια σε ό,τι προβλέπει για τα εργασιακά, τις απαγορεύσεις και τον έλεγχο στη λειτουργία των συνδικάτων» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

