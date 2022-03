Κόσμος

Συνομιλίες για την Ουκρανία – Ερντογάν: ο κόσμος περιμένει καλά νέα από εσάς

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τους αντιπροσώπους των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν "νόμιμες ανησυχίες", δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδεχόμενος τις αντιπροσωπείες των διαπραγματευτών από τις δύο χώρες, οι οποίες θα συνεδριάσουν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη.

Απευθυνόμενος στους διαπραγματευτές ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι έχει έρθει η ώρα οι συνομιλίες να αποφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας ότι εναπόκειται και στις δύο πλευρές "να βάλουν τέλος σε αυτή την τραγωδία".

«Πιστεύουμε ότι έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο όπου πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις συνομιλίες. Ο κόσμος περιμένει τα καλά νέα από εσάς. Είμαστε έτοιμοι για κάθε συνεισφορά που θα διευκολύνει τη δουλειά σας», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών ξεκίνησαν σήμερα περίπου στις 10:30, σύμφωνα με την Άγκυρα, και θα διεξαχθούν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη όπου η τουρκική προεδρία διαθέτει γραφείο.

Επικεφαλής της ουκρανικής ομάδας είναι ο Mihaylo Podolyak, Σύμβουλος του Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, και της ρωσικής ομάδας ο Ρώσος αντιπρόεδρος Vladimir Medinsky.

Σύμφωνα με δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στις συνομιλίες συμμετέχει και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές έφθασαν χθες Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου μια προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί καμία πρόοδος. Οι συνομιλίες είχαν διεξαχθεί στη συνέχεια μέσω τηλεδιάσκεψης.

