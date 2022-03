Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας - Συντάξεις: Οι παρεμβάσεις για την αύξησή τους

Ενημερωτικό σημειώμα του υπουργείου Εργασίας για τις παρεμβάεις που έγιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια στο συνταξιοδοτκό.

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων είδαν αυξήσεις στο εισόδημά τους» επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ενημερωτικό του σημείωμα. Παράλληλα, όπως σημειώνει, «είναι σε εξέλιξη μια τεράστια προσπάθεια και αντιμετωπίζεται δραστικά το πρόβλημα εκκρεμών συντάξεων. Τέλος, έχει δρομολογηθεί μια συνολική αναμόρφωση του ΕΦΚΑ, με στόχο να γίνει πιο αποτελεσματικός και πιο φιλικός στους πολίτες».

Αναλυτικότερα, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρει στο ενημερωτικό του σημείωμα τα εξής:

«Α) Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων

1) Αυξήσεις στις κύριες συντάξεις

Μόνιμες αυξήσεις σε συνταξιούχους με 30 χρόνια ασφάλισης και άνω με τον ν. 4670/2020 (Νόμο Βρούτση). Πάνω από 225.000 συνταξιούχοι είδαν μόνιμες αυξήσεις, λόγω της αναπροσαρμογής των ποσοστών αναπλήρωσης.

Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 0,56% έως 7,21%, (αναλόγως των χρόνων ασφάλισης), στο ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης.

2) Αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις

Ακυρώθηκε νομοθετικά η περικοπή όσων είχαν άθροισμα μηνιαίας κύριας και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ. Συνολική αύξηση εισοδήματος για 235.000 συνταξιούχους που ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η μεσοσταθμική μηνιαία σύνταξη των νέων συνταξιούχων επικουρικής γήρατος αυξήθηκε από 196 ευρώ (τέλος 2018) σε 222 ευρώ στο τέλος του 2021.

3) Πρόσθετες αυξήσεις σε επιμέρους ομάδες συνταξιούχων

Αυξήσεις στους συνταξιούχους που εργάζονται, καθώς το "πέναλτι παράλληλης εργασίας" μειώθηκε από 60% σε 30%.

Αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονται στα ορφανά τέκνα, καθώς πλέον δικαιούνται σύνταξη και από τους δύο γονείς σε ποσοστό 50%.

- Σημαντική μείωση της λεγόμενης "προσωπικής διαφοράς" για 550.000 συνταξιούχους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Πρόκειται για παλαιούς συνταξιούχους (που είχαν συνταξιοδοτηθεί προ του Νόμου Κατρούγκαλου) και οι οποίοι δεν είδαν μεν αυξήσεις στις συντάξεις τους από τον επανυπολογισμό του Νόμου Βρούτση, είδαν, όμως, χάρη σε αυτόν τον νόμο, μείωση ("ροκάνισμα") της προσωπικής τους διαφοράς με αυξήσεις που δόθηκαν για το '20, το '21 και το '22. Έτσι, από το 2023, που θα ξεπαγώσουν οι συντάξεις, οι αυξήσεις θα δοθούν, βάσει ενός μαθηματικού τύπου, που προβλέπεται στη νομοθεσία, οι συνταξιούχοι αυτοί θα βρεθούν σε καλύτερη θέση για την αύξηση των συντάξεών τους.

4) Αύξηση του εισοδήματος, μέσω της ευνοϊκότερης φορολόγησης

Μειώθηκε σε 9% από 22% ο φορολογικός συντελεστής για ετήσια εισοδήματα από συντάξεις και μισθούς έως 10.000 ευρώ και κατά 1% για εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ.

Το όφελος είναι:

177 ευρώ ετησίως για συνταξιούχο με μηνιαία σύνταξη από 833 ευρώ και άνω, (αφαιρουμένων των εισφορών υγείας),

έως 177 ευρώ ετησίως για συνταξιούχο με μηνιαία σύνταξη από 720 έως 833 ευρώ, (αφαιρουμένων των εισφορών υγείας)».

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπογραμμίζει τα ακόλουθα:

«Β) Αντιμετώπιση προβλήματος εκκρεμών συντάξεων

Τον Ιούλιο του 2019, η κυβέρνηση παρέλαβε από την προηγούμενη πάνω από 1.050.000 συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις (προκαταβολή εθνικής σύνταξης, ψηφιακή παρακολούθηση εκκρεμών συντάξεων, δομή ταχείας απονομής συντάξεων, προμήθεια 3.000 νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών, πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι, κ.ά.) και πολύ δουλειά, πετύχαμε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα:

Το 2021 υπήρξε χρονιά ρεκόρ για τον ΕΦΚΑ στην έκδοση νέων συντάξεων, φτάνοντας τις 225.000, ενώ το 2020 είχαν εκδοθεί 161.000 και το 2019 μόλις 123.000. Ειδικά, σε σχέση με το 2019, υπήρξε αύξηση της έκδοσης νέων συντάξεων κατά 83%!

Οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 50.000 τους τελευταίους 12 μήνες. Έχουν περιοριστεί στις 83.000 από 133.000 που ήταν έναν χρόνο πριν. Ο στόχος είναι η εκκαθάριση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων, μέχρι τέλος Ιουνίου.

Τέλος, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρεται και στις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, επισημαίνοντας τα εξής:

«Γ) Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών

Ο ΕΦΚΑ έχει μόνος του το 48% των παραπόνων των πολιτών στον Συνήγορο του Πολίτη για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα.

Επομένως, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τον ΕΦΚΑ είναι επιτακτική και άμεση προτεραιότητα. Γι' αυτό και αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες δράσεις, αν και χρειάζεται να γίνει ακόμα τεράστια προσπάθεια.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

Δημιουργήθηκε ο νέος ενιαίος αριθμός εξυπηρέτησης 1555. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, δωρεάν για όποιον καλεί. Στους επτά πρώτους μήνες λειτουργίας του, έχει διεκπεραιώσει πάνω από 1.150.000 κλήσεις πολιτών, με 8 στους 10 να δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο λειτουργίας του.

Αναπτύχθηκαν περισσότερες από 30 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και κάθε μήνα υλοποιούνται πάνω από 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, καταργώντας αντίστοιχες επισκέψεις στα υποκαταστήματα. Σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά ραντεβού καταργήθηκε η ταλαιπωρία από τις ουρές στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ.

Προωθήθηκε ο θεσμός των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών, (ήδη έχουν πιστοποιηθεί 458), οι οποίοι ξεκίνησαν ήδη να εκδίδουν συντάξεις και, μάλιστα, σε πολύ σύντομο χρόνο.

Δ) Η μεταρρύθμιση του ΕΦΚΑ

Με τον νόμο 4892/2022, προωθήσαμε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων λειτουργίας, διοίκησης και οργάνωσης του ΕΦΚΑ.

Με τη μεταρρύθμιση αυτή, μεταξύ των άλλων:

Κάνουμε αποτελεσματικότερη τη Διοίκηση του Οργανισμού, με νέο οργανόγραμμα και τη δυνατότητα τοποθέτησης στελεχών από τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών.

Επιβραβεύουμε τους καλούς υπαλλήλους με τη θέσπιση bonus παραγωγικότητας.

Ενισχύουμε την διαφάνεια και τον έλεγχο στη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Πλέον, οι καταγγελίες των πολιτών θα εξετάζονται ταχύτερα και θα γίνεται γρήγορη απόδοση των πειθαρχικών ευθυνών» τονίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.