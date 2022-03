Life

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1. Πάρτε μία... γεύση από το αποψινό επεισόδιο.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Ο Ακύλας με τον Μελέτη οδηγούνται στο κρατητήριο, ενώ την ίδια στιγμή στην Αθήνα, η Ζωή και η Αιμιλία προχωράνε με το σχέδιό τους να μιλήσουν με τον Θάνου.

Ο Ζάχος προσπαθεί να αποδείξει την πλεκτάνη εναντίον του, προκαλώντας μεγαλύτερη αναστάτωση.

Ο Ντούνιας με τον Ξανθό κρατάνε αποστάσεις από τον Ακύλα που βρίσκεται ξεκρέμαστος.

Ο Κυριάκος αποκαλύπτει στον Μπάμπη την αλήθεια για τα λεφτά του Μεγαρίτη και εκείνος αναλαμβάνει να επιστρέψει τον σταυρό στην Κορίνα.

Η Δρόσω με τον Κωνσταντή ετοιμάζονται για τους αρραβώνες τους, ενώ ο Δούκας με τη Μυρσίνη επισκέπτονται τον γιο τους πριν το Μυστήριο.

Η σύλληψη του Ακύλα φέρνει χαρά στο χωριό και όλοι ελπίζουν πως ο Θανάσης, του Τόλλια, θα τη γλιτώσει.

