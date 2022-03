Πολιτική

Οικονόμου για Τσίπρα στον ΑΝΤ1: Εθισμένος στα ψέματα, τις αυταπάτες και το λαϊκισμό ο ΣΥΡΙΖΑ

Αντιδράσεις από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο προκάλεσε η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Γιώργο Παπαδάκη και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, μέσω ανακοίνωσής του, στην οποία διερωτάται aΑπό που να ξεκινήσει και που να σταματήσει κανείς με τα ψέματα και τους μύθους που διακινεί ο κ. Τσίπρας.».

«Συνεχίζει να αρνείται το αυτονόητο, ότι η κρίση τιμών στην ενέργεια και τα καταναλωτικά αγαθά είναι παγκόσμια και εισαγόμενη στη χώρα. Και αφού αρνείται την πραγματικότητα κάνει προσπάθεια να κατασκευάσει μια στα μέτρα του. Μιλάει για υπερκέρδη 1,4 δις όταν η ΡΑΕ με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία και η μέθοδος προσδιορισμού των υπερκερδών. Μιλάει για ανοχή στην αισχροκέρδεια και εμμονή με τις αγορές όταν ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει την φορολόγηση σε ποσοστό 90% των υπερκερδών κι έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον έλεγχο στην χονδρεμπορική τιμή του φυσικού αερίου.

Μιλάει για κλοπή από τους συνταξιούχους όταν όλοι θυμούνται τις περικοπές του και τον «νόμο Κατρούγκαλου» και ψεύδεται ασύστολα για κόστος στην επικουρική ασφάλιση 1.5 δις ευρώ όταν έχουν προϋπολογιστεί 36 εκατομμύρια για το 2022 για την εφαρμογή μιας μεταρρύθμισης υπέρ των νέων ασφαλισμένων», αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος καταλήγοντας πως «h κυβέρνηση προσπαθεί με πράξεις να στηρίξει την κοινωνία, αξιοποιώντας κάθε περιθώριο που υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα εθισμένο στα ψέματα τις αυταπάτες και τον λαϊκισμό».





