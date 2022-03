Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: Στην τελική ευθεία για τη δίκη του πιλότου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρκετά φαίνεται ότι είναι τα στοιχεία που επιβαρύνουν τη θέση του καθ΄ομολογίαν δολοφόνου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Πότε ξεκινά η δίκη του

Αρκετά φαίνεται ότι είναι τα στοιχεία που επιβαρύνουν τη θέση του καθ΄ομολογίαν δολοφόνου Μπάμπη Αναγνωστοπούλου, η δίκη του οποία ξεκινάει στις 8 Απριλίου.

Ο πιλότος προετοιμάζεται για τη δίκη και δηλώνει έτοιμος.

Ωστόσο, υπάρχει δυσκολία στο να βρει μάρτυρες υπεράσπισης. Η επικοινωνία με το δικηγόρο του είναι συνεχής.

Τα στοιχεία που τον βαραίνουν είναι πολλά.

Ένα τέτοιο στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο πιλότος, μετά το έγκλημα, σκηνοθέτησε τη συνέχεια της ιστορίας θέλοντας να πείσει ότι πρόκειται για ληστεία, παραπλανώντας την Αστυνομία και την κοινή γνώμη.

Άλλο στοιχείο είναι ότι για 36 μέρες έλεγε ψέματα στους αστυνομικούς και με δάκρυα στα μάτια ευχόταν μπροστά στις κάμερες να μην συμβεί σε άλλο αυτό που συνέβη στον ίδιο.

Στην αρχή ο 33χρονος ομολόγησε ότι έπνιξε με σεντόνι τη σύζυγό του, Καρολάιν, κατάθεση που αργότερα άλλαξε και το σεντόνι αντικαταστάθηκε με μαξιλάρι για να φανεί ότι όλα έγιναν γρήγορα.

Στο μνημόσυνο αγκάλιαζε τη μητέρα της Καρολάιν, χωρίς ίχνος μεταμέλειας μέχρι τη σύλληψή του.

Στην ανάκριση υποστήριξε πως "όταν κατάλαβα τι έγινε έβαλα τα κλάμματα και αμέσως σκέφτηκα τη Λυδία, ότι δεν θα μεγαλώσει με τους γονείς της" και συνέχισε " σκέφτηκα να εξαφανίσω αρχικά το πτώμα της και μετά είπα να δηλώσω ότι το έκανε άλλος".





Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Ειρήνη Κονιτοπούλου - Λεγάκη

Κιάτο - Αλλαντίαση: με κορονοϊό διασωληνωμένη η μητέρα που “έχασε” την κόρη της

Καλαμάτα: Σύλληψη άνδρα για βιασμό της 6χρονης ανιψιάς του