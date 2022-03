Life

“The 2Night Show”: ανδρική υπόθεση η Τρίτη

Ένας πολυτάλαντος πολιτικός και ένας έμπειρος δημοσιογράφος εθα μας κρατήσουν συντροφιά, μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Παναγιώτη Ψωμιάδη.

Ο Θεσσαλονικιός πολιτικός, καλλιτέχνης, επιχειρηματίας και πρόσφατα αγρότης της «Φάρμας» μιλάει για την εμπειρία του σε όλους αυτούς τους ρόλους της ζωής του. Γιατί δηλώνει ερασιτέχνης τραγουδιστής και πολιτικός;Για ποιο σκοπό είχε ντυθεί «Ζορό» σε τηλεοπτική διαφήμιση;

Για ποιο λόγο έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας του; Μεταξύ άλλων, περιγράφει την εμπειρία του στη «Φάρμα», τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του να μπει στο παιχνίδι, τις ενοχές του, ενώ εξηγεί γιατί βγήκε από εκεί «άλλος άνθρωπος». Τέλος, εκφράζει το παράπονό του για τα τηλέφωνα που σταμάτησαν να χτυπούν, εδώ και 10 χρόνια, και αποκαλύπτει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα, με το οποίο θα απασχολήσει και πάλι τηλεοπτικά.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Νίκος Νικόλιζας. Ο δημοσιογράφος μιλάει για την αγάπη του για τον ελληνικό κινηματογράφο, για τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τα μικρά μυστικά τους, αλλά και τις συγκινητικές στιγμές που έζησε μαζί τους. Γιατί η Καίτη Γκρέυ τον θεωρεί γιο της; Από πού εμπνεύστηκε το όνομά της η Ίλια Λιβυκού;

Πώς αντέδρασαν ο Αλέκος Αλεξανδράκης και ο Κώστας Κακαβάς όταν συναντήθηκαν ξανά, μετά από 50 χρόνια; Πού συνάντησε την «απομονωμένη» Γκιζέλα Ντάλι; Τι του είπε ο φυλακισμένος Άκης Πάνου;

Για ποια κυρία έστρωσε 1.000 τριαντάφυλλα ο Κώστας Χατζηχρήστος; Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για το μουσείο καλλιτεχνών που θέλει να δημιουργήσει και θα φιλοξενεί κοστούμια, αντικείμενα και «ασπρόμαυρες» αναμνήσεις, των αλησμόνητων μεγάλων ηθοποιών.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

