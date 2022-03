Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Σκάνδαλα έρχονται στην επιφάνεια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Η Λίτσα Πατέρα στις προβλέψεις της στην εκπομπή "Το Πρωινό" ανέφερε πως "αυτό το διάστημα θα ακούσουμε και πολλά σκάνδαλα. είτε ερωτικά είτε σχετικά με χρήματα".

Ενώ συμπλήρωσε πως "με την παρουσία και επιρροή του Ποσειδώνα θα υπάρξουν θέματα σχετικά με το νερό"/

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Κιάτο - Αλλαντίαση: με κορονοϊό διασωληνωμένη η μητέρα που “έχασε” την κόρη της

Πέθανε η Ειρήνη Κονιτοπούλου - Λεγάκη

Ουκρανία - Χάρκοβο: αγωνία για τον πυρηνικό σταθμό