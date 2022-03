Αθλητικά

Οπαδική βία - Πέλλα: “Ντου” και ξύλο σε διαιτητή ερασιτεχνικού αγώνα (βίντεο)

Νέο περιστατικό βίας σε γήπεδο της Πέλλας, αυτήν τη φορά, με την Αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις.

Νέο οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε στη διάρκεια ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου σε περιοχή της Πέλλας, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων από αστυνομικούς του τμήματος Σκύδρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν (χθες και προχθές) έξι άτομα, μεταξύ των οποίων, ένας αλλοδαπός και ένας ανήλικος. Μάλιστα, από τη δικογραφία που σχηματίστηκε, προκύπτει ότι για το συμβάν ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη άτομο.

Οι προαναφερόμενοι συλληφθέντες, μαζί με άλλα άτομα, εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ομάδα εξ αυτών άσκησε βία σε βάρος του διαιτητή του αγώνα, μεταξύ των οποίων και το άτομο τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν αργότερα.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων ατόμων. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας. Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, οι συλληφθέντες αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι.

Πηγή: thestival.gr

