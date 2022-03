Κοινωνία

Αθήνα: Είχε πάνω από 30 κιλά ηρωίνης στο διαμέρισμά του (εικόνες)

Δεκάδες συσκευασίες με ηρωίνη είχε στο διαμέρισμά του ένας νεαρός άνδρας.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, Δευτέρα 28 Μαρτίου, στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, 28χρονος Αλβανός ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση εγκληματικού δικτύου, που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η δράση του.

Κατά την διάρκεια ειδικής αστυνομικής επιχείρησης, ο αλλοδαπός συνελήφθη να κατέχει σε διαμέρισμα, στην Αθήνα, 63 συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης συνολικού βάρους 30 κιλών και 463,2 γραμμαρίων, με σκοπό τη διακίνησή της και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

