Κόσμος

Πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ: Πρόστιμα από τη Σκότλαντ Γιαρντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πρόστιμα… «καθάρισε» το θέμα το σκάνδαλο στην πρωθυπουργική κατοικία.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε την επιβολή 20 προστίμων για παραβίαση των κανόνων για την αντιμετώπιση της Covid έπειτα από την ολοκλήρωση της έκθεσής της για τα πάρτι που οργανώθηκαν στους κύκλους της βρετανικής εξουσίας εν μέσω αυστηρού lockdown, ένα σκάνδαλο που έπληξε τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Στην ανακοίνωσή της η Σκότλαντ Γιαρντ δεν διευκρινίζει ποια είναι τα πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα.

Περί τον Ιανουάριο, η υπόθεση έμοιαζε ότι κλονίζει την πρωθυπουργία Τζόνσον, ο οποίος βρέθηκε ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Ντάουνινγκ Στριτ λόγω των συνεπειών του σκανδάλου τόσο στην κοινοβουλευτική του ομάδα όσο και στην βρετανική κοινή γνώμη. Η συγκυρία που δημιούργησε όμως η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας βοήθησε τον Μπόρις Τζόνσον να διαφύγει.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας της Σκότλαντ Γιαρντ που συμπέρανε ότι οι παραβάσεις έχουν όντως γίνει είναι πιθανόν να επαναφέρουν στην επιφάνεια το σκάνδαλο, ακόμη περισσότερο αν στην πορεία διαπιστωθεί ότι ένα από τα είκοσι πρόστιμα αφορά τον ίδιο τον βρετανό πρωθυπουργό.

Η έρευνα της Σκότλαντ Γιαρντ επικεντρώθηκε σε περισσότερα από δέκα πάρτι που έγιναν κατά την περίοδο 2020-2021. Ο Μπόρις Τζόνσον συμμετείχε σε αρκετές από τις συγκεντρώσεις αυτές.

Οι αποκαλύψεις για την οργάνωση πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ και σε άλλους χώρους της βρετανικής εξουσίας, την ώρα που οι Βρετανοί ήταν αναγκασμένοι να απέχουν από κάθε κοινωνική εκδήλωση για την αντιμετώπιση της επιδημίας κλόνισε την βρετανική ηγεσία και το κύρος του Μπόρις Τζόνσον, η δημοτικότητα του οποίου καταβαραθρώθηκε.

Ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων, ο βρετανός πρωθυπουργός παρουσίασε κάποιου είδους mea culpa, αλλά αρνήθηκε να παραιτηθεί λέγοντας ότι θα περιμένει τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας.

Η Σκότλαντ Γιαρντ δεν διευκρίνισε την ταυτότητα των προσώπων στα οποία επιβλήθηκε πρόστιμο, επικαλούμενη τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας. Επίσης, δεν αποσαφήνισε ποια πάρτι αφορά η επιβολή των προστίμων, ώστε να μην «φωτογραφίσει» τους παραβάτες.

Η αστυνομία δεν έχει ολοκληρώσει την έρευνά της για το σκάνδαλο και έχει δεσμευθεί ότι θα κάνει τα πάντα για ταχεία πρόοδο. Διευκρίνισε δε ότι είναι πιθανόν να ακολουθήσει η επιβολή και νέων προστίμων αν υπάρξουν επαρκείς αποδείξεις για παραβιάσεις των κανόνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κιάτο - Αλλαντίαση: με κορονοϊό διασωληνωμένη η μητέρα που “έχασε” την κόρη της

Πέθανε η Ειρήνη Κονιτοπούλου - Λεγάκη

Υπουργείο Εργασίας - Συντάξεις: Οι παρεμβάσεις για την αύξησή τους