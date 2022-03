Life

“Το Πρωινό” - Τράγκας: Η χειρόγραφη διαθήκη, οι καταθέσεις και οι θυρίδες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα διαμοιραστεί η περιουσία του Γιώργου Τράγκα. Ποια ήταν η επιθυμία του





Με χειρόγραφη διαθήκη ο Γιώργος Τράγκας "δήλωσε" τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να διαμοιραστεί η περιουσία του.

Όσα χρήματα βρίσκονται στους λογαριασμούς στην Αμερική θα διαμοιραστούν ως εξής:

To 30% θα λάβει ο Φρέντυ

Και από 35% η χήρα του Γιώργου Τράγκα και ο άλλος γιος του

Σχετικά με τους λογαριασμούς σε καταθέσεις στο Μονακό

Από 35% οι δύο γιοι του

και 30% η σύζυγός του

Από τις θυρίδες στο Μονακό, το ποσό των οποίων παραμένει άγνωστο, θα μοιραστεί ως εξής:

To 25% οι τρεις κληρονόμοι

και το υπόλοιπο θα δοθεί στον ασυνομικό που τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια

και σε φιλανθρωπικά ιδρύματα

Το ποσό εκτιμάται πως ξεπερνά τα 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ.