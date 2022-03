Κοινωνία

Καιρός: Σκόνη “σκεπάζει” τη χώρα - Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο

Ποιες περιοχές θα "πνιγούν" από την αφρικάνικη σκόνη και ποιες είναι οι επιπτώσεις του φαινομένου.

Σημαντικές ποσότητες αφρικανικής σκόνης αναμένεται να μεταφερθούν προς τη χώρα μας από σήμερα έως και το Σάββατο.

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο μεταφοράς σκόνης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η επικράτηση ανέμων νοτίων διευθύνσεων κατά το διάστημα αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την συνεχή μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας. Η παρατεταμένη μεταφορά, αν και δεν είναι πρωτόγνωρη για την εποχή, δεν αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο, αφού συνήθως τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης δεν υπερβαίνουν σε διάρκεια τις δύο έως τρεις μέρες.

Μεταξύ των κυριότερων επιπτώσεων του φαινόμενου θα είναι:

- Η συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας που αναμένεται κατά τις επόμενες ημέρες.

- Η περιορισμένη κατά τόπους ορατότητα.

- Η εκδήλωση λασποβροχών από την Πέμπτη κι έπειτα, οπότε αναμένονται φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

