“Το Πρωινό” - Άννα Μπεζάν: Ο πατέρας μου με χτυπούσε με τα χέρια (βίντεο)

Η Άννα Μπεζάν βρέθηκε στο πλατό του "Πρωινό" την Τρίτη και μεταξύ άλλων μίλησε και για την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της αλλά και για την κακοποίηση ως παιδί





Η Άννα Μπεζάν βρέθηκε στο πλατό του "Πρωινό" την Τρίτη και μεταξύ άλλων μίλησε και για την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της που διανύει αυτό το διάστημα, ενώ περιμένει να φέρει στον κόσμο το παιδάκι της. Ωστόσο, η Άννα Μπεζάν συγκλόνισε με τις εξομολογήσεις της για τα παιδικά της χρόνια. Πώς την εγκατέλειψε η μητέρα της και τον εφιάλτη που ζούσε επί σειρά ετών στα χέρια του πατέρα της…

«Η μητέρα μου με το που με γέννησε με παράτησε κατευθείαν στο νοσοκομείο γιατί είχε ήδη τρία παιδιά, δεν ήθελε άλλο. Ήταν από διαφορετικό πατέρα, οπότε με πήρε ο μπαμπάς μου, με μεγάλωσε όπως μπόρεσε. Πάντα ήξερα ότι με παράτησε, αλλά ήταν ένας τίτλος που δεν τον είχα ποτέ, οπότε δεν μου έλειψε από την καθημερινότητά μου. Δεν υπήρχε γυναικεία παρουσία, ήταν ο μπαμπάς μου και μόνο, τα πάντα όλα», είπε η Άννα Μπεζάν και συνέχεισε:

«Δεν ήταν καλός μπαμπάς. Δεν ήταν καλός άνθρωπος αρχικά. Υπάρχουν βίαιες συμπεριφορές, τις δικαιολογείς ότι μπορεί να φταίει το αλκοόλ ή να φταίει το οτιδήποτε. Δεν ήταν καλός σαν άνθρωπος. Ήταν βίαιος, ήταν ιδιαίτερος, είχε μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Όσο ήμουν με τον πατέρα μου, μεγάλωσα μόνη μου και αυτό που είχα ήταν «το μόνο που θα έχεις στη ζωή σου είναι το διάβασμα». Οπότε είχα ένα στρατιωτικό πρόγραμμα».

«Η φωνή ήταν το λιγότερο, με χτυπούσε. Με χτυπούσε με τα χέρια. Μνήμες έχω από την ηλικία των 5. Έμεινα μέχρι τα 12. Είχα πάει χτυπημένη στο σχολείο, με είδε η διευθύντρια, με άρπαξε από το χέρι, πήγαμε στην αστυνομία, έκανα μήνυση και δρομολογήθηκαν οι καταστάσεις. Δεν ξαναγύρισα ποτέ στο σπίτι, υπήρχε εισαγγελική απόφαση να μη με πλησιάσει ούτε στα δύο μέτρα», σημείωσε η Άννα Μπεζάν.





