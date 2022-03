Κοινωνία

ΠΝΟ: Απεργία στα πλοία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΠΝΟ συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ. Τα αιτήματά του.

Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας θα παραμείνουν τα πλοία την ερχόμενη Τετάρτη 6 Απριλίου, καθώς η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αποφάσισε τη συμμετοχή της στην κηρυχθείσα 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ για τη συγκεκριμένη ημέρα. Η απεργία αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων και είναι πανελλαδική.

«Όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας ανεξάρτητα από ειδικότητες και διαχωρισμούς, επιθυμούν και επιδιώκουν σταθερή απασχόληση με αξιοπρεπείς όρους εργασίας και αμοιβής σε ένα ποιοτικό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον. Αυτοί, εξάλλου, είναι και οι άξονες πάνω στους οποίους εγκρίθηκε από το πρόσφατο Γενικό μας Συμβούλιο ο Προγραμματισμός της δράσης μας για το 2022.» αναφέρεται στην ανακοίνωσή της η ΠΝΟ.

Το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών ζητεί την κατάργηση του νόμου για τις οργανικές συνθέσεις των επιβατηγών πλοίων και να επανακαθοριστεί ο αριθμός κάθε ειδικότητας, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πλοίων ώστε να επιτυγχάνεται όπως τονίζεται η ασφάλεια των δρομολογίων, των επιβατών και του πληρώματος.

Επίσης ζητεί επανεξέταση των συνθέσεων των ταχυπλόων, με ρητή πρόβλεψη και καθιέρωση των διπλών πληρωμάτων, ώστε να τηρούνται πιστά τα όρια και οι ώρες απασχόλησης, τόσο σε ημερήσια όσο και σε εβδομαδιαία βάση, είναι κύρια υποχρέωση της Πολιτείας.

«Απαιτείται η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση και καταπολέμηση της "μαύρης" ανασφάλιστης εργασίας με ταυτόχρονη καθιέρωση πάγιου συστήματος οικονομικής ενίσχυσης και προστασίας των ανέργων ναυτικών με άμεση αύξηση του προβλεπόμενου επιδόματος ανεργίας και εξασφάλισης δωρεάν περίθαλψης στους ίδιους και στις οικογένειες τους» υπογραμμίζει η ΠΝΟ.

Προστίθεται επίσης ότι η συνδικαλιστική ομοσπονδία των ναυτικών εμμένει στις θέσεις της για διατήρηση, αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα και της δωρεάν εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης με άμεση κάλυψη των ελλείψεων εκπαιδευτικού και λοιπού αναγκαίου προσωπικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Απίστευτα επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας (εικόνες)

Σαϊντού Καμαρά: Προσφυγή για το άσυλο με “όλο το σχολείο” στο πλάι του

Δίκη Λιγνάδη – Βλάχος: Ίσως ζητήσουμε να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ένα από τα θύματα