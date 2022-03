Κοινωνία

Φωτιά στα Άνω Λιόσια

Πυρκαγιά σε κτήριο στα Άνω Λιόσια. Κλειστή η έξοδος της Αττικής Οδού.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά ξέσπασε σε μάντρα με παλιά αυτοκίνητα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του ΟΔΔΥ.

Επί τόπου έσπευσαν και επειχειρούν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής και 10 πυροσβέστες.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, αλλά και αν στο σημείο υπήρχαν άνθρωποι που ενδεχομένων να έχουν εγκλωβιστεί.

'Ανοιξε η έξοδος της Αττικής Οδού προς Άνω Λιόσια στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πυρκαγιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. παρεμένει κλειστή η οδός Αγίας Παρασκευής στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

