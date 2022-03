Πολιτισμός

Ουκρανία: ο ΕΕΣ έστειλε νέα ανθρωπιστική βοήθεια (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απέστειλε εκ νέου ανθρωπιστική αποστολή στην Ουκρανία

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, «η νέα ανθρωπιστική αποστολή του Ε.Ε.Σ προς ενίσχυση των πληγέντων της Ουκρανίας αναχώρησε το πρωί της Τρίτης, 29 Μαρτίου 2022, από τις Κεντρικές Αποθήκες του Ε.Ε.Σ, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού. Πρόκειται για την 3η αποστολή του Ε.Ε.Σ. εντός του Μαρτίου.

Την αναχώρηση της νέας ανθρωπιστικής αποστολής του Ε.Ε.Σ. τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Στυλιανίδης και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργος Σταμάτης, συγχαίροντας τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συνεχή και διαρκή στήριξη που παρέχει στον σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας.

Το ανθρωπιστικό φορτίο (50 τόνοι) που μεταφέρουν τα φορτηγά του Ε.Ε.Σ αποτελείται από τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, αντισηπτικά, ηλεκτρικές γεννήτριες, υγειονομικό υλικό και φάρμακα (αντικαρκινικά, ινσουλίνες κ.α.), τα οποία θα παραδοθούν απευθείας στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό την Πέμπτη (31/3), στο Τσερνιβτσί της Ουκρανίας, προκειμένου να διατεθούν άμεσα στους πολίτες. Υπενθυμίζεται ότι η Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ., στελεχωμένη από Νοσηλεύτριες και Εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες, παραμένει στο Σιρέτ (σύνορα Ουκρανίας - Ρουμανίας), συνδράμοντας τους εκτοπισμένους Ουκρανούς.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ανέφερε: «Σήμερα είμαστε εδώ, στις αποθήκες του Ερυθρού Σταυρού Ελλάδος για μια μεγάλη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Για να αμβλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων στις εμπόλεμες περιοχές. Η παράδοση αυτής της βοήθειας είναι ένα βάλσαμο ιδιαίτερης σημασίας. Για ακόμα μια φορά και μέσω του Ερυθρού Σταυρού, ο ελληνικός λαός αποδεικνύει τι σημαίνει αλληλεγγύη στην πράξη. Ευχαριστώ τον κ. Αυγερινό, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος αποτελεί την ψυχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Εμείς ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είμαστε πάντα δίπλα τους».

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργος Σταμάτης, δήλωσε: «O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με το διεθνές κίνημα του Ερυθρού Σταυρού είναι ο πρώτος που έφτασε εκεί για να παράσχει βοήθεια στους πρόσφυγες της Ουκρανίας. Με αυτή τη βοήθεια η Ελλάδα δίνει το παρών της εκεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα αλλά ταυτόχρονα να περάσει το μήνυμα της αδελφοσύνης και της βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη»

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ανέφερε: «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει να ενισχύει τον σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Σήμερα αποστέλλουμε την 3η κατά σειρά μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει τρόφιμα, εμφιαλωμένα νερά ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη προσωπικής υγιεινής που χρειάζονται άμεσα οι άνθρωποι που ζουν σε άθλιες συνθήκες, στα καταφύγια. Παράλληλα, η Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ, με τις νοσηλεύτριες και τους εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες, συνεχίζει να βρίσκεται στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας για να συνδράμει με κάθε μέσο που διαθέτει τους εκτοπισμένους πολίτες. Θα βρισκόμαστε εκεί όσο το απαιτούν οι δύσκολες συνθήκες του πολέμου.»

Για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πληγέντες του πολέμου μέσω του Ε.Ε.Σ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: www.redcross.gr ».

