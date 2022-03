Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μακάμπι: ούτε κίνητρο ούτε νίκη για τους “πράσινους”

Τα συνεχή "μπλακ άουτ" της ελληνικής ομάδας κόστισαν ακόμη μια ήττα, στον εξ αναβολής αγώνα για την Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» τα πολλά «μπλακ-άουτ» στο παιχνίδι του, βλέποντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να γίνεται η ένατη ομάδα που περνάει νικηφόρα από το ΟΑΚΑ, στην εφετινή Euroleage.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-95 από τους Ισραηλινούς, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο απογοητευτικό 7-18 (14η θέση, προτελευταία).

Στον αντίποδα, η Μακάμπι πανηγύρισε την 3η διαδοχική επιτυχία της και με ρεκόρ 14-11 συνεχίζει την καταδίωξη της πέμπτης θέσης, ενόψει των πλέι οφ.

Με τεράστια αμυντικά κενά, χωρίς διάρκεια στην επίθεση, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο και με στιγμές που έδειχνε να αγωνίζεται χωρίς κανένα απολύτο πλάνο, βασιζόμενος μόνο με το ένστικτο των παικτών του, ο Παναθηναϊκός παραδόθηκε απέναντι στη Μακάμπι, η οποία εξέθεσε -και αυτή με τη σειρά της- την «πράσινη» άμυνα, φορτώνοντας το καλάθι του «τριφυλλιού» με 95 πόντους.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς αποτελέσε και πάλι τη σταθερή αξία στην επίθεση του Παναθηναϊκού, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να είναι θετικός στην ευρωπαϊκή επιστροφή του (17π., 2ρ., 4ασ.). Ωστόσο, μοναδικό κέρδος του τεχνικού του «τριφυλλιο», Δημήτρη Πρίφτη, από τη σημερινή αναμέτρηση ήταν η εμφάνιση του Λευτέρη Μαντζούκα, ο οποίος σημείωσε career high στη Euroleague σε πόντους (11π. με 1/1δ., 3/3τρ.), ασίστ (3) και index (8) στα 18 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οκάρο Ουάιτ παρουσίασε συμπτώματα ίωσης πριν το τζάμπολ και έμεινε εκτός.

Από τη Μακάμπι «έλαμψε» ο Ντέρικ Ουίλιαμς με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 46-55, 58-70, 83-95

Ο Παναθηναϊκός μπήκε «ζεστός» από τα 6.75 και με πρωταγωνιστές του Νέντοβιτς, Έβανς, βρέθηκε με το... καλημέρα σε θέση οδηγού (8-2 στο 3΄). Ωστόσο, η Μακάμπι έβγαλε αντίδραση, αξιοποίησε τα διαδοχικά λάθη των «πράσινων» και με σερί 0-12 προσπέρασε στο 5΄ με 8-14. Το «τριφύλλι», όμως, «χτύπησε» πάλι μέσα στην αντίπαλη ρακέτα με τους Παπαπέτρου, Παπαγιάννη, βρήκε το μακρινό σουτ με τον Μαντζούκα και κατάφερε να οικοδομήσει μία διαφορά, την οποία διατήρησε μέχρι το 10΄ παρά το εντυπωσιακό τρίποντο του Ζιβ στην εκπνοή, πολύ πίσω από το κέντρο του παρκέ (26-23).

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν διάρκεια σε άμυνα και επίθεση στις αρχές της δεύτερης περιόδου, διακρίθηκαν στο κομμάτι της δημιουργίας και στο 14΄ το τρίποντο του Νέντοβιτς έγραψαν το 35-27. Ωστόσο η Μακάμπι βρήκε τους αιφνιδιασμούς, εξαργύρωσε τις κακές αμυντικές επιλογές του Παναθηναϊκού και με επιμέρους σκορ 11-28, πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια έχοντας εκτοξεύσει τη διαφορά -για πρώτη φορά- στο +9 (46-55). Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 47΄΄ για τη λήξη, οι Παπαγιάννης και Ρέινολντς «πλήρωσαν» τη μεταξύ τους αψιμαχία, δέχθηκαν από μία τεχνική ποινή και ο Έλληνας σέντερ έκατσε στον πάγκο, έχοντας συμπληρώσει τρία φάουλ.

Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε αισθητά την αμυντική λειτουργία του στην τρίτη περίοδο, αλλά με την επίθεση να μην ακολουθεί, η ανατροπή δεν ήρθε ποτέ... Μάλιστα, με το τρίποντο να έχει... εγκαταλείψει τους «πράσινους», οι οποίοι μέτρησαν 2/7 σε αυτό το διάστημα, η Μακάμπι όχι μόνο δεν απειλήθηκε, αλλά μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο στο +12 (58-70).

Στον... επίλογο του αγώνα, η αφύπνιση του Νέντοβιτς, όταν σημείωσε 8 σερί πόντους (2/2 τρίποντα), έφερε τον Παναθηναϊκό σε απόσταση αναπνοής 74-79 (35΄), αλλά ο Ουίλιαμς είχε την απάντηση από τα 6.75 στην επόμενη επίθεση των Ισραηλινών (74-82), κάτι που επανέλαβε και στη δεύτερη προσπάθεια ανατροπής των «πράσινων» (77-83 στο 36΄), εκτελώνοντας από την ίδια θέση (77-86), δίνοντας την ψυχολογία στην ομάδα του και κλειδώνοντας το «διπλό».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Ρότσα, Βίλιους

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Μέικον 13, Παπαγιάννης 6, Καββαδάς 2, Παπαπέτρου 17 (3), Κασελάκης 8 (1), Νέντοβιτς 21 (5), Έβανς 3 (1), Μαντζούκας 11 (3), Σαντ Ρος 2.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Εβέν): Γουίλμπεκιν 9 (2), Έβανς 11 (1), Καλέιρο, Oυίλιαμς 17 (4), Ρέινολντς 16, Σόρκιν, Ντιμπαρτολομέο 5 (1), Νάναλι 15 (2), Ζίζιτς 13, Ζιβ 9 (1).

