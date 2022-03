Κόσμος

Πούτιν σε Μακρόν για Μαριούπολη: Ανθρωπιστική βοήθεια μόνο αν καταθέσουν τα όπλα

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Μακρόν. Τι ανακοίνωσε Ελιζέ και Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται τη Μαριούπολη, αυτό το στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, που πολιορκείται εδώ και εβδομάδες από τον ρωσικό στρατό, θα πρέπει να παραδοθούν ώστε να μπορέσει να φτάσει βοήθεια για τους αμάχους που βρίσκονται εκεί.

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου

«Για να βρεθεί μια λύση για τη δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση σε αυτήν την πόλη, οι Ουκρανοί εθνικιστές μαχητές πρέπει να σταματήσουν την αντίσταση και να καταθέσουν τα όπλα» ανέφερε ο Πούτιν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ρώσος πρόεδρος με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης την κατάσταση στην Ουκρανία, τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν νωρίτερα σήμερα στην Κωνσταντινούπολη αλλά και την απόφαση της Ρωσίας να απαιτήσει να πληρώνεται σε ρούβλια για το αέριο με το οποίο εφοδιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Τι ανακοίνωσε το Ελιζέ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πούτιν

Ότι είναι αδύνατο να πληρωθούν τα συμβόλαια φυσικού αερίου σε Ρούβλια είπε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν στον Βλάντιμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, αναφέρει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο αξιωματούχους της γαλλικής προεδρίας.

Παράλληλα το Ελιζέ ανακοίνωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Ρώσου ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν πώς μια ανθρωπιστική επιχείρηση στη Μαριούπολη δεν είναι δυνατή «σε αυτή τη φάση».

