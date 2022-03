Παράξενα

Ηράκλειο: Του... έκλεψαν 4000 ευρώ και συνελήφθη

Χειροπέδες πέρασαν οι άνδρες της ΕΛΑΣ σε επιχειρηματία που κατήγγειλε ότι του έκλεψαν τις εισπράξεις. Τι συνέβη;

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, υπόθεση ψευδούς καταγγελίας. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη ένας Έλληνας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ψευδούς καταγγελίας και ψευδούς κατάθεσης.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε από τον ίδιο, την 23.03.2022 τα μεσάνυχτα στο Ηράκλειο, άγνωστοι δράστες ακινητοποίησαν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσαν από τον ίδιο το χρηματικό ποσό των 4.158 ευρώ, προερχόμενο από εισπράξεις επιχείρησης ιδιοκτησίας του.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω υπηρεσίας, καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο 'Ελληνας είχε δηλώσει ψευδώς την εν λόγω ληστεία σε βάρος του.

Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

