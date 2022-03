Αθλητικά

Πάλη - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης πήρε το χρυσό μετάλλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα από το “φαινόμενο” της πάλης, μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό.

Στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης που διεξάγεται στην Ουγγαρία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ., με νίκη 7-6 επί του Ασφάρ Ασίροφ στον μεγάλο τελικό.

Το «φαινόμενο» της ελληνικής πάλης, προσέφερε μία πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας μετά από πάρα πολλά χρόνια, καθώς αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο που κατέκτησε η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά από 14 χρόνια, βρίσκοντας στο πρόσωπο του 20χρονου παλαιστή μία τεράστια ελπίδα για το μέλλον του αθλήματος στις μεγάλες διοργανώσεις.

Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα κόντρα στον εξαιρετικό Ασίροφ, ο Κιουγιουμτζίδης επικράτησε στο τέλος, παίρνοντας το δεύτερο χρυσό μετάλλιό του μετά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23.

Ο Κουγιουμτσίδης ξεκίνησε εντυπωσιακά, παίρνοντας προβάδισμα 5-0! Ο Αζέρος μείωσε, σε 5-4, με τον τελικό να μετατρέπεται σε θρίλερ. Η πλευρά του Ασίροφ έκανε και challenge για την τελευταία λαβή, με τους κριτές να δίνουν από δύο βαθμούς στον κάθε παλαιστή, «σφραγίζοντας» τη νίκη του Κουγιουμτζίδη με 7-6.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: η χαρτορίχτρα, τα μάγια, η σπιτονοικοκυρά και το… τραγούδι (βίντεο)

Πέλλα: Χτύπησε με τσεκούρι τον γιό του στον λαιμό

Νεκρός σε τροχαίο με αστικό λεωφορείο