Παράξενα

Αστυνομικοί βοήθησαν γυναίκα που γεννούσε στην μέση του δρόμου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην δημοσιότητα δόθηκαν εικόνες από το περιστατικό, στο οποίο τα στελέχη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επενέβησαν με ταχύτητα, επαγγελματισμό και ανθρωπιά, παρέχοντας αρωγή στην λεχώνα και το μωρό της.

Εικόνες από ακόμη ένα περιστατικό παροχής άμεσης βοήθειας από αστυνομικούς, σε πολίτες που χρειάζονταν να μετακινηθούν άμεσα προς νοσοκομείο, έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την περιγραφή στην ανάρτηση στο Facebook, στις 22 Μαρτίου, διαβιβάστηκε σε ομάδα ΔΙ.ΑΣ. το σήμα πως γυναίκα χρειαζόταν βοήθεια, καθώς έσπασαν τα νερά και γεννούσε, ενώ βρισκόταν εν μέση οδώ.

Στις 13:34 δόθηκε το σήμα στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσε να βρεθεί δίπλα στην γυναίκα που αγωνιούσε. Η γυναίκα βρισκόταν ξαπλωμένη στον δρόμο και σκεπασμένη πρόχειρα με ένα σεντόνι.

Στις 13:42, η γυναίκα και το βρέφος της, βρίσκονταν στο Νοσοκομείο - Μαιευτήριο «Έλενα», καθώς τα στελέχη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με τις μηχανές τους άνοιξαν δρόμο για να φθάσει το ταχύτερο δυνατόν η λεχώνα και το μωρό της στο Νοσοκομείο και να τύχουν της φροντίδας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πέθανε ο Ματθαίος Τσούγκας

Χαρακόπουλος: Επεισόδιο με Ρώσο βουλευτή που φορούσε μπλούζα με το “Z” της εισβολής (βίντεο)

Λόφος Φιλοπάππου: Ανήλικοι λήστεψαν ζευγάρι