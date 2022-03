Οικονομία

Τραμ: στάση εργασίας των ηλεκτροδηγών

Ποιες ώρες δεν θα κινούνται στις ράγες οι συρμοί. Τι ζητούν οι εργαζόμενοι που προχωρούν στην στάση εργασίας.

Στάσεις εργασίας θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 30 Μαρτίου, οι εργαζόμενοι στο Τραμ από την έναρξη της βάρδιας ως τις 6:00 π.μ. και από τις 00:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Λόγω της στάσης εργασίας οι συρμοί θα ξεκινήσουν σταδιακά τα δρομολόγιά τους στις 6 το πρωί και θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται στις 10:30 το βράδυ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για θέματα ασφαλείας των επιβατών, των πεζών των εργαζομένων και του τροχαίου υλικού από την προβληματική λειτουργία των φρένων στους νέους συρμούς ΤΡΑΜ.

