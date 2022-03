Πολιτισμός

Συναυλία Ειρήνης για την Ουκρανία: πλήθος κόσμου στα Προπύλαια (εικόνες)

Πλήθος καλλιτεχνών συμμετείχε στην συναυλία με αίτημα την διακοπή του πολέμου. Χιλιάδες πολίτες παρακολούθησαν την εκδήλωση, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή θεατών στην Συναυλία Ειρήνης στα Προπύλαια, με αίτημα να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Στη συναυλία πήρε μέρος πλήθος γνωστών καλλιτεχνών, ενώ πολλοί από τους θεατές, νεότερης ηλικίας οι περισσότεροι, κρατούσαν ουκρανικές σημαίες ή πολύχρωμα σημαιάκια πάνω στα οποία αναγραφόταν η λέξη «ειρήνη».

O ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, που ανέβηκε πρώτος στην σκηνή, επεσήμανε, μεταξύ άλλων πως «σε κάθε ερώτηση, η απάντηση είναι μόνο η ειρήνη».

Στην αρχή της συναυλίας, σε μεγάλη οθόνη που είχε στηθεί στα Προπύλαια, προβλήθηκαν εικόνες με τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής .

«Η πρωτοβουλία να οργανώσουμε μία μεγάλη φιλειρηνική συναυλία στα Προπύλαια, για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και να υπάρξει αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, κάποιους ενοχλεί. Η Αλληλεγγύη για Όλους πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει στις 4 Μαρτίου 2022 καμπάνια συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας επισημαίνοντας ότι “καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία”. Εκεχειρία τώρα. Λέμε όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Ειρήνη και Αλληλεγγύη είναι η απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση», αναφέρουν μεταξύ άλλων, οι διοργανωτές.

Την συναυλία παρακολούθησε και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

