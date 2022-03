Οικονομία

Έκτακτο επίδομα: η τροπολογία για τα 200 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για τους δικαιούχους του έκτακτου βοηθήματος. Ποιοι και πότε θα λάβουν το επίδομα, ως μέτρο στήριξης απέναντι στο κύμα ανατιμήσεων.

Κατατέθηκε στην Βουλή, αργά το βράδυ της Τρίτης η τροπολογία με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι δικαιούχοι του έκτακτου επιδόματος των 200 ευρω, που θα δοθούν σε χαμηλοσυνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία, καθώς και η πληρωμή μισού επιδόματος παιδιού επιπλέον του προβλεπόμενου και επιπλέον ενός μήνα Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η τροπολογία, που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπ.Υγείας, ορίζει τα εξής:

α. Καταβάλλεται, ενόψει των εορτών του Πάσχα 2022, έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις οριζόμενες ομάδες των ευάλωτων συνταξιούχων, ύψους 200 ευρώ ανά δικαιούχο και μέχρι τις 21.4.2022.

β. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης στους δικαιούχους και προβλέπεται ειδικό φορολογικό καθεστώς που διέπει τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

γ. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2.α. Καταβάλλεται προσαύξηση ύψους 200 ευρώ ανά δικαιούχο στις προνοιακές παροχές που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία, από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η εν λόγω προσαύξηση καταβάλλεται μέχρι τις 21.4.2022.

β. Προβλέπεται, για τον μήνα Απρίλιο 2022, ο διπλασιασμός της χορηγούμενης μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης, η οποία καταβάλλεται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» υπό τους οριζόμενους όρους χορήγησης.

γ. Χορηγείται μέχρι τις 21.4.2022 εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες που δικαιούνται επίδομα παιδιού, με προσαύξηση του μηνιαίως χορηγούμενου ποσού κατά το ήμισυ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Προβλέπεται ειδικό φορολογικό καθεστώς που διέπει τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, για τις ανωτέρω περιπτώσεις.

3. Χορηγείται επίδομα εορτών Πάσχα 2022 στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Το εν λόγω επίδομα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Δωρεάν rapid test την Τετάρτη σε 171 σημεία

Κορονοϊός: Στα φαρμακεία τα self test μαθητών και εκπαιδευτικών

Καιρός: ζέστη, νοτιάδες και σκόνη την Τετάρτη