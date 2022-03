Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στα φαρμακεία τα self test μαθητών και εκπαιδευτικών

Διαθέσιμα είναι από σήμερα τα self tests των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Από σήμερα, 30 Μαρτίου, έως και την Τρίτη 5 Απριλίου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται τρία δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 4 Απριλίου έως και 15 Απριλίου και για την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα.

Από την ερχόμενη εβδομάδα μαθητές και εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα εισέρχονται στις σχολικές τάξεις έχοντας υποβληθεί σε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο εβδομαδιαίως, αντί για δυο που ισχύει μέχρι τώρα, ο οποίος θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη.