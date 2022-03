Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ενισχύονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην ανατολική Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιπλέον ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην ανατολική Ευρώπη, την ώρα που τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χτυπήθηκαν από ρωσικές δυνάμεις.

(φωτογραφία αρχείου)

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετακινούν επιπλέον μαχητικά, μεταγωγικά αεροσκάφη και στρατιώτες στην ανατολική Ευρώπη, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Μονάδα αποτελούμενη από περίπου 200 Πεζοναύτες μεταφέρθηκε στη Λιθουανία έπειτα από γυμνάσια στην Ευρώπη, ανέφερε χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ο Τζον Κέρμπι.

Δέκα μαχητικά F/A-18 Hornet και «μερικά» μεταγωγικά C-130 Hercules μαζί με περίπου 200 στρατιωτικούς που αποτελούν το προσωπικό υποστήριξής τους θα μεταφερθούν επίσης στην ανατολική Ευρώπη από τις ΗΠΑ, συνέχισε ο κ. Κέρμπι. Ο ακριβής προορισμός τους μένει να αποφασιστεί, όμως η ανάπτυξή τους θα γίνει πολύ σύντομα, πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου συμπλήρωσε ότι ο στόχος της Ουάσινγκτον δεν είναι να καλυφθεί κάποιος αριθμός στρατιωτών που θα είναι ανεπτυγμένοι στην ανατολική πτέρυγα του NATO αλλά να είναι διαθέσιμες οι «σωστές δυνατότητες» σε αυτή, κάτι που όπως είτε συζητάται μόνιμα με τους συμμάχους και των εταίρους των ΗΠΑ.

«Χτυπήθηκαν» τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μαριούπολη

Γραφείο της Συμβουλευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM) στη Μαριούπολη της Ουκρανίας υπέστη επίθεση από το πυροβολικό του ρωσικού στρατού, στηλίτευσε χθες Τρίτη το βράδυ ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, ο Τζουζέπ Μπορέλ.

Σύμφωνα με τον Ισπανό, η EUAM «έλαβε αξιόπιστες πληροφορίες ότι το γραφείο της στη Μαριούπολη χτυπήθηκε από ρωσικό βομβαρδισμό», με αποτέλεσμα «να υποστεί μεγάλη ζημιά», πάντως «κανένα μέλος ή συμβασιούχος της αποστολής δεν τραυματίστηκε».

«Καταδικάζουμε σθεναρά την επίθεση αυτή, όπως και οποιαδήποτε επίθεση που βάζει στο στόχαστρο άμαχους ή πολιτικές υποδομές», πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

«Απαιτούμε η Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική επίθεσή της και να αποσύρει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό της από όλη την επικράτεια της Ουκρανίας, όπως καλούν ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο» της Χάγης, πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Σάμο: συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Κορονοϊός: Στα φαρμακεία τα self test μαθητών και εκπαιδευτικών

Ασπρόπυργος: Παρανάλωμα του πυρός μάντρα αυτοκινήτων (εικόνες)