“The 2Night Show” –Νικόλιζας: “Καυτές” αποκαλύψεις για μεγάλους σταρ

Η «εξομολόγηση» του στον Αρναούτογλου και οι αποκαλύψεις για Βουγιουκλάκη, Αλεξανδράκη, Χατζηχρήστο, Η συνέντευξη με τον Άκη Πάνου μέσα στην φυλακή.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», βρέθηκε ο Νίκος Νικόλιζας. Ο δημοσιογράφος μίλησε για την αγάπη του για τον ελληνικό κινηματογράφο, για τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τα μικρά μυστικά τους, αλλά και τις συγκινητικές στιγμές που έζησε μαζί τους.

«Ο Μητσάκης και η Καίτη Γκρέυ με έσπρωξαν στη δημοσιογραφία. Είναι σαν δεύτερη μάνα μου, μέχρι και σήμερα λέει ότι είμαι ο υιοθετημένος της γιος», είπε ο Νίκος Νικόλιζας.

«Μετά από μισό αιώνα ένωσα Αλεξανδράκη-Κακκαβά και ήταν αφορμή η Στέλλα. Δεν είχαν βρεθεί ποτέ αυτοί οι δύο μετά τη Στέλλα, για 50 χρόνια. Ο Αλεξανδράκης έκανε ηθοποιό τον Κακκαβά. Έπρεπε να δεις πώς έκλαιγε ο Κακκαβάς στην αγκαλιά του», είπε μεταξύ άλλων.

«Είχα πολύ μεγάλη ιστορία με την Γκιζέλα Ντάλη. Είχε αποσυρθεί στη Νάξο. Για να τη βρω τότε, πήγα με ένα γαϊδουράκι. Δεν υπήρχε καν δρόμος να πάω» τόνισε.

«Ο Άκης Πάνου μου έδωσε την τελευταία συνέντευξη όταν ήταν στη φυλακή, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο του. Τη δημοσιοποιήσαμε έναν χρόνο μετά. Είχε μεγάλη πίκρα από τους συναδέλφους του, οι οποίοι έλεγαν πράγματα χωρίς να ξέρουν την ιστορία. Με πήρε τηλέφωνο λόγω της γνωριμίας με την Καίτη Γκρέυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με έβλεπαν σαν εγγονό τους. Υπήρχαν στιγμές με ανθρώπους που τους προσπαθούσα πολλά χρόνια και άλλοι που ήταν το σωστό timing. Με τον Κώστα Χατζηχρήστο είχαμε στενή σχέση γιατί θα κάναμε το πρώτο του βιβλίο. Ξέρω πολλά παρασκηνιακά, με γυναίκες κλπ. Υπήρχε μεγάλη πρωταγωνίστρια, που πήγαιναν στη Λάρισα. Τους ήρθε η όρεξη μέσα στη νύχτα, τράβηξε το χειρόφρενο ξαφνικά έφυγε το χειρόφρενο και ευτυχώς που υπήρχε ένα δέντρο και δεν έπεσαν στο γκρεμό. Είχε στρώσει 1.000 τριαντάφυλλα στην Μπεάτα Ασημακοπούλου για να πατήσει πάνω της να πάει σε γύρισμα», αποκάλυψε.

Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην τεράστια περιουσία που είχε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, «Το βιβλίο Έχω ένα Μυστικό, που έγινε και σίριαλ στον Alpha, το επιμελήθηκα εγώ κι η Βασιλεία Ζερβού. Όλες τις συνεντεύξεις του Γιάννη από τις μαθήτριες της Αλίκης, τα έχω κάνει εγώ» είπε ο Νίκος Νικόλιζας και πρόσθεσε.

«Θέλω να σου πω ότι η Αλίκη ήταν η πιο πλούσια ηθοποιός που πέρασε από την Ελλάδα και ήταν πολύ σκληρή στις διαπραγματεύσεις. Δεν περνούσε κουνούπι χωρίς να το ξέρει. Είχε πάρα πολλά λεφτά η Αλίκη, αλλά…» σημείωσε ο δημοσιογράφος.

Τέλος, μίλησε με ενθουσιασμό για το μουσείο καλλιτεχνών που θέλει να δημιουργήσει και θα φιλοξενεί κοστούμια, αντικείμενα και «ασπρόμαυρες» αναμνήσεις των αλησμόνητων μεγάλων ηθοποιών.

