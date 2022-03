Αθλητικά

Miami Open – Τσιτσιπάς: “Δήμιος” και πάλι ο Αλκαράθ

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε εντυπωσιακά αλλά ένα black out για 7 game ήταν καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Κάρλος Αλκαράθ και έμεινε εκτός προημιτελικών του Miami Open.

Ο Έλληνας πρωταθλητής (Νο 5 στον κόσμο) ηττήθηκε ξανά από τον 18χρονο Ισπανό, Νο 16 στον κόσμο, με 7-5 και 6-3 σε 1 ώρα και 50 λεπτά και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Έτσι, ο νεαρός Ισπανός έκανε το δύο στα δύο κόντρα στον 23χρονο Έλληνα, καθώς τον είχε υποχρεώσει σε οδυνηρή ήττα και στη φάση των «32» του περσινού US Open.

Το νέο αστέρι του παγκόσμιου τένις επέστρεψε από το 2-5 του 1ου σετ, κέρδισε 11 από τα επόμενα 14 γκέιμ του αγώνα και απέκλεισε τον Έλληνα πρωταθλητή και Νο3 του ταμπλό στο Μαϊάμι.

