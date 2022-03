Οικονομία

Συντάξεις: Καθυστερήσεις πληρωμών σε 16 περιοχές

Σε ποιες περιοχές αναμένονται οι καθυστερήσεις στην πληρωμή των συντάξεων.

Για καθυστερήσεις στην καταβολή συντάξεων σε 16 περιοχές της χώρας προειδοποιούν τα ΕΛΤΑ, λόγω τεχνικής βλάβης στο περιβάλλον υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών γραφείων παρακαταθηκών στην περιφέρεια.

Ειδικότερα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ενημερώνουν ότι κατόπιν ειδοποίησης που έλαβαν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αναφορικά με τεχνική βλάβη στο περιβάλλον υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών γραφείων παρακαταθηκών στην περιφέρεια, σημειώθηκε καθυστέρηση στην προώθηση προς τα ΕΛΤΑ των αιτηθέντων χρηματικών ποσών συντάξεων για 16 περιοχές της χώρας η οποία καθυστέρηση ενδέχεται να έχει ως επίπτωση την χρονική καθυστέρηση στην καταβολή των συντάξεων.

Οι περιοχές που πιθανόν να επηρεαστούν είναι: 'Αρτα, Έδεσσα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Καρπενήσι, Κιλκίς, Κοζάνη, Κόρινθος, Λάρισα, Μεσολόγγι, Πρέβεζα, Σύρος, Τρίκαλα και Χαλκίδα.

