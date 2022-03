Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: όλο και πιο σημαντική η ανατολική Μεσόγειος

Τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που δημιουργούνται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και ο ρόλος της Ελλάδας, της Μεσογείου και της Ευρώπης.

Τη νέα βαρύτητα που αποκτά η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου υπό το φως της εισβολής στην Ουκρανία και της επίσπευσης του στόχου για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το εάν τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα έχουν οδηγήσει στην επανεξέταση της θέσης για τον αγωγό East Med, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξήγησε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συνεργάζονται με τους εταίρους τους για την προώθηση έργων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και ηλεκτρικής διασύνδεσης, τα οποία θα ενισχύσουν την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης.

«Βρισκόμαστε σε απόλυτη συνεργασία με την Ευρώπη και άλλους εταίρους στην Ανατολική Μεσόγειο για την επίτευξη του στόχου μας, που είναι η διατήρηση της πίεσης στον Πούτιν και ταυτόχρονα η συνέχιση της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας από τη Ρωσία. Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα διαδραματίσει έναν αυξανόμενα σημαντικό ρόλο, καθώς διευρύνει την δυνατότητα εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και προσφέρεται για την κατασκευή υποδομών, όπως διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, που επιτρέπουν αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», σημείωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος.

Συνεχίζοντας, εξήγησε τον ρόλο που χώρες όπως η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος καλούνται να παίξουν σε αυτό το νέο ενεργειακό χάρτη που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Όπως είπε, «βλέπουμε την Αίγυπτο να παίζει σημαντικό ρόλο στην υγροποίηση και τη μεταφορά ισραηλινού και αιγυπτιακού αερίου ως LNG στην Ευρώπη. Παραμένουμε προσηλωμένοι σε έργα που θα διασυνδέσουν την καθαρή ενέργεια της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη. Εστιάζουμε στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι προγραμματισμένες διασυνδέσεις από την Αίγυπτο και την Ελλάδα, και το έργο EuroAsia, το οποίο θα συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ευρώπης. Αυτοί οι αγωγοί διασύνδεσης όχι μόνο θα συνδέουν ζωτικής σημασίας αγορές ενέργειας αλλά θα διευκολύνουν και τη μετάβαση της περιοχής στην καθαρή ενέργεια».