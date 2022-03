Αθλητικά

Μπακς: Σπουδαία νίκη και 40άρα για τον Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα «μαγική» εμφάνιση του Γιάννη και νίκη της ομάδας του Μιλγούοκι.

Σπουδαία νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην Ανατολή σημείωσαν οι Μπακς, που επικράτησαν των Σίξερς στη Φιλαδέλφεια με 118-116. Με αυτή τη νίκη οι πρωταθλητές βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 47-28 και καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, μισό παιχνίδι πίσω από το Μαϊάμι, που είναι πρώτο με 48-28. Αντίθετα οι Σίξερς έπεσαν στο 46-29 και βρίσκονται στην τέταρτη θέση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε ακόμη μια μεγαλειώδη εμφάνιση στο ενεργητικό του ενώ με δικό του μπλοκ στα 3΄΄ σταμάτησε τον Τζοέλ Εμπίιντ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους (15/21 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 7/10 βολές), 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 38 λεπτά συμμετοχής. Άξιος συμπαραστάτης του Αντετοκούνμπο ήταν ο Κρις Μίντλετον με 22 πόντους (9 ριμπάουντ, 7 ασίστ) ενώ οι Τζρού Χόλιντεϊ και Μπρουκ Λόπεζ σημείωσαν 18 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά στους γηπεδούχους ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ ενώ ο Τζοέλ Εμπίιντ είχερ 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα της Παρασκευής (02:30) στο Μπρούκλιν με αντίπαλο τους Νετς του Ίρβινγκ και του Ντουράντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Σάμο: συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

“The 2Night Show” –Νικόλιζας: “Καυτές” αποκαλύψεις για μεγάλους σταρ

Ασπρόπυργος: Παρανάλωμα του πυρός μάντρα αυτοκινήτων (εικόνες)