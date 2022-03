Οικονομία

Πρόεδρος Δούμας σε ΕΕ: Αν θέλετε αέριο, πληρώστε με ρούβλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προειδοποίηση του προέδρου της Δούμας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προαναγγελία για επιπλέον…πληρωμές με ρούβλια.

Ο πρόεδρος της Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολόντιν προειδοποίησε σήμερα την ΕΕ ότι, αν θέλει να εισάγει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, θα πρέπει να πληρώνει σε ρούβλια, ενώ πρόσθεσε ότι το ίδιο ενδέχεται να ισχύσει και για τις εξαγωγές πετρελαίου, σιτηρών, μετάλλων, λιπασμάτων, άνθρακα και ξυλείας.

Αφού η Δύση επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε το φυσικό αέριο που εξάγεται στην ΕΕ να πληρώνεται σε ρούβλια. Οι υπουργοί Ενέργειας της G7 απέρριψαν χθες, Τρίτη, το αίτημα αυτό, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό του ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο.

«Αν θέλετε αέριο, βρείτε ρούβλια», ανέφερε σε ανάρτησή του σήμερα ο Βολόντιν.

«Επιπλέον θα ήταν σωστό, όπου αυτό ωφελεί τη χώρα μας, να επεκτείνουμε τον κατάλογο των προϊόντων που τιμολογούνται σε ρούβλια προκειμένου να περιλαμβάνει: τα λιπάσματα, τα σιτηρά, το πετρέλαιο, το ηλιέλαιο, τον άνθρακα, τα μέταλλα, την ξυλεία κτλ», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος αδελφών στην Πάτρα – Γαλεντέρης: Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα έχουμε απαντήσεις

Έκτακτο επίδομα: η τροπολογία για τα 200 ευρώ

Συντάξεις: Καθυστερήσεις πληρωμών σε 16 περιοχές