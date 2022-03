Life

Δίκη Λιγνάδη – Βλάχος: Ίσως ζητήσουμε να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ένα από τα θύματα

Γιατί ενώ ολοκληρώθηκε η κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντα δεν εξετάστηκαν ακόμη οι μάρτυρες.

Ο συνήγορος καταγγελλόντων στην υπόθεση της Δημήτρη Λιγνάδη, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη δίκη που διεξάγεται και εξήγησε γιατί σκέφτεται να ζητήσει να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών το 2ο από τα θύματα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του.

«Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του πρώτου μάρτυρα, όχι όμως και η εξέταση των μαρτύρων, οι οποίοι θα επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο και της μήνυσης και της κατάθεσης του. Επειδή οι μάρτυρες του πρώτου θύματος είναι κάτοικοι εξωτερικού, δόθηκε η ευκαιρία από το δικαστήριο να εμφανιστούν στις 18 Απριλίου. Ενδιαμέσως από την 1η Απριλίου και για τις επόμενες δικασίμους θα αρχίσει να εξετάζεται η 2η κατηγορία βιασμού ανηλίκου», δήλωσε αρχικά ο Γιάννης Βλάχος.

Στο ερώτημα για το πότε θα εξεταστεί το 2ο θύμα το οποίο εκπροσωπεί ο κ. Βλάχος, απάντησε, «Περιμένουμε, είναι ένα θύμα το οποίο έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τη δημοσιότητα. Με έχει παρακαλέσει να διαφυλάξουμε όλοι οι παράγοντες – όσο περισσότερο γίνεται – την ιδιωτικότητα του. Αυτό μας βάζει και σε σκέψεις πιθανόν να ζητήσουμε – τουλάχιστον ως προς την εξέταση αυτού του θύματος- στο ακροατήριο να γίνει αυτή η διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών. Θα το δούμε, ακόμη δεν έχουμε φτάσει ως εκεί. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ψυχικές αντοχές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ορισμένα πράγματα δεν αντέχουν να τα επαναλαμβάνουνε, δεν αντέχουν να νιώθουνε να τους παρατηρούν να τους παρακολουθούνε. Πρέπει να σεβαστούμε την ευαισθησία των θυμάτων».

