Φίλος Μπάμπη Αναγνωστόπουλου: Ήταν ευφυής και ευγενικός άνθρωπος

Η γνωριμία τους στα μαγαζί με τις μηχανές, το χόμπι του και η εξαφάνιση του από την Αγία Παρασκευή.

Αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό», μίλησε ο Χάρης Αλεξίου, ιδιοκτήτης καταστήματος για μοτοσικλέτες στην Αγία Παρασκευή, αναφερόμενος στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Ο κ. Αλεξίου είπε ότι γνωρίστηκε με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο όταν αυτός άρχισε να πηγαίνει στο κατάστημα σαν πελάτης, καθώς έκανε εντούρο και πήγαινε εκεί τη μηχανή του. Κατάλαβε ότι ήταν πιλότος γιατί μερικές φορές πήγαινε εκεί με τη στολή του και μεταξύ άλλων έδειχνε ότι ήταν και ευκατάστατος. Οι δε συζητήσεις που έκαναν περιστρέφονταν κυρίως γύρω από τις μηχανές.

Ο κ. Αλεξίου είπε ότι ξαφνικά ο Μπάμπης χάθηκε τόσο από το μαγαζί όσο κι από την περιοχή και έμαθα από γνωστούς ότι είχε σταματήσει και το χόμπι με την εντούρο μηχανή.

«Τον είδα στην τηλεόραση και έμαθα τι είχε γίνει. Έπαθα σοκ», είπε στη συνέχει ο κ. Αλεξίου, που συμπλήρωσε ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος στις συναναστροφές που είχαν και σαφέστατα ήταν ευφυής.

«Δεν θέλω να δω τίποτα από τη δίκη, αλλά σίγουρα θα μάθω για το αποτέλεσμα» κατέληξε ο κ. Αλεξίου.

