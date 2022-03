Κοινωνία

Σαϊντού Καμαρά: Προσφυγή για το άσυλο με “όλο το σχολείο” στο πλάι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τους συμμαθητές, φίλους και καθηγητές του έφτασε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών ο Σαϊντού Καμαρά.

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών έφτασε το πρωί ο Σαϊντού Καμαρά, ο μαθητής του 1ου Λυκείου Αγίου Δημητρίου, του οπίου το αίτημα για άσυλο εξετάστηκε σήμερα.

Ο αριστούχος μαθητής και ασυνόδευτος πρόσφυγας είχε στο πλευρό του τους συμμαθητές, τους καθηγητές του, αλλά και πλήθος κόσμου που του συμπαραστάθηκαν στη διαδικασία.

Ο ανήλικος από τη Γουινέα διεκδικεί άσυλο στη χώρα μας, ενώ αν δεν του χορηγηθεί θα απελαθεί στη Γουινέα.

Κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε την ευχή του ο Σαϊντού «να κάνει την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του».

Το παιδί έγινε γνωστό σε όλη τη χώρα, ενώ σηκώθηκε κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπό του, μετά την εμφάνισή του στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου κι αφού έγινε γνωστό ότι, αν και αριστούχος κινδυνεύει με απέλαση.

«Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, σας ευχαριστώ για την αλληλεγγύη σας, ευχαριστώ όλα τα παιδιά απ' το λύκειο του Αγίου Δημητρίου, τον διευθυντή μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ» δήλωσε ο Σαϊντού βγαίνοντας από το κτήριο όπου έγινε η συζήτηση για την προσφυγή του.

Το παιδί βγήκε από το κτήριο καταχειροκροτούμενο από τους συμμαθητές του που τον υποδέχθηκαν με αγκαλιές και συγκίνηση.

Η απόφαση θα βγει σε δέκα μέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος αδελφών στην Πάτρα – Γαλεντέρης: Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα έχουμε απαντήσεις

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Τα θαύματα της εβδομάδας και η 12η Απριλίου

Συντάξεις: Καθυστερήσεις πληρωμών σε 16 περιοχές