Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια οι πρόσφυγες

Περισσότερους από τους μισούς υποδέχθηκε η Πολωνία. Πόσοι έχουν έρθει στην Ελλάδα.

Ο αριθμός των Ουκρανών προσφύγων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στις 24 Φεβρουαρίου ξεπέρασε σήμερα το επίπεδο των 4 εκατ. ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Συνολικά, 4.019.287 Ουκρανοί --κυρίως γυναίκες και παιδιά-- έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να γλιτώσουν από τον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της UNHCR. Μόνο η Πολωνία έχει υποδεχθεί πάνω από 2,3 εκατ. από αυτούς τους ανθρώπους.

Οι Ουκρανοί πρόσφυγες στην Ελλάδα

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει ότι το τελευταίο 24ωρο (29/3/2022) στην Ελλάδα εισήλθαν 278 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 57 ανήλικοι.

Από τον Προμαχώνα: 160

Από Ευζώνους: 19

Από τα υπόλοιπα χερσαία σύνορα: 43

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφίχθησαν 46 και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 10.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 15.556 Ουκρανοί υπήκοοι, από τους οποίους 4.827 ανήλικοι.

