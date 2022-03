Life

“Αγριες Μέλισσες”: Συγκλονιστικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1. Πάρτε μία... γεύση από το αποψινό επεισόδιο.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ζωή με την Αιμιλία βρίσκονται αντιμέτωπες με τη συγκλονιστική αλήθεια που τους αποκαλύπτει ο Θάνου.

Ο Λευτέρης αναθαρρεί καθώς βλέπει πως υπάρχει ελπίδα να απαλλαγούν από τον Ακύλα και προσπαθεί να μιλήσει και στην Κορίνα που είναι μπερδεμένη με όσα γίνονται.

Ο Μελέτης αναγκάζεται να συνεργαστεί με τον Ακύλα στην προσπάθειά τους να αποφυλακιστούν, παρά τις αντιρρήσεις του Δούκα. Θα τα καταφέρουν; Η εξαφάνιση του Ζάχου ταράζει τους αρραβώνες της Δρόσως και του Κωνσταντή.

Η Μυρσίνη με τον Δούκα αποφασίζουν να κάνουν ακόμα μια προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

Ο Πέτρος δέχεται ένα αναπάντεχο πακέτο με πληροφορίες, οι οποίες θα ανατρέψουν όσα ήξεραν.

Η Ασημίνα συγκρούεται με τη Ρένα που αναγκάζεται να υποχωρήσει.

Ο Ακύλας ζητά βοήθεια από πολύ ψηλά, την ίδια στιγμή που ο Δούκας ζητά την αποπομπή του από το συμβούλιο. Η Ζωή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη που θα ξυπνήσει μνήμες από το παρελθόν.

