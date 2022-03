Οικονομία

Γερμανία – Ανάπτυξη: Συρρίκνωση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Φόβοι για πληθωρισμό «μαμούθ» καθώς η γερμανική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ρωσικό εφοδιασμό.

Στο 1,8% από 4,6% αναθεωρούν την πρόβλεψή τους για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας κατά το τρέχον έτος οι πέντε «Σοφοί» του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Βασική αιτία της δυσμενούς εικόνας είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι συνέπειές του στον εφοδιασμό και στις τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με τους διακεκριμένους οικονομολόγους οι οποίοι συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται σημαντικά από τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, τα οποία δημιουργούν, αναπόφευκτα, κλίμα αβεβαιότητας και στους καταναλωτές.

Λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, ο πληθωρισμός, εκτιμούν οι «Σοφοί», είναι πιθανό να φθάσει κατά το τρέχον έτος το 6,1% και να περιοριστεί στο 3,4% το 2023. Για το επόμενο έτος, εφόσον δεν υπάρξει σοβαρή ανατροπή, η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 3,6%.

«Η Γερμανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό. Ενδεχόμενη διακοπή του ενέχει τον κίνδυνο η γερμανική οικονομία να διολισθήσει σε ακόμη βαθύτερη ύφεση και ο πληθωρισμός να αυξηθεί πάνω από το 6,1%», αναφέρει η οικονομολόγος - μέλος του Συμβουλίου των Εμπειρογνωμόνων Μόνικα Σνίτσερ και τονίζει την ανάγκη η χώρα να λάβει άμεσα όλα τα μέτρα προκειμένου να προετοιμαστεί για ενδεχόμενο «πάγωμα» του ρωσικού ενεργειακού εφοδιασμού και να τερματίσει το συντομότερο δυνατό την ενεργειακή εξάρτησή της από τη Ρωσία.

