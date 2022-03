Πολιτική

Σύσκεψη Μητσοτάκη με τους Δημάρχους της δυτικής Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και την επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό.

Τα έργα τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα, η χρηματοδότηση και οι ανάγκες των επτά Δήμων της Δυτικής Αθήνας συζητήθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τους Δημάρχους της περιοχής. Ήδη μέχρι σήμερα οι επτά Δήμοι έχουν 14 εντάξεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 80 εκ. ευρώ, ενώ αναμένεται το προσεχές διάστημα να ενταχθούν άλλα 9 έργα συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ.

Σχετικά με την επέκταση του Μετρό προς τη Δυτική Αθήνα, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως η γραμμή 2 θα είναι έτοιμη να δημοπρατηθεί ενδεχομένως και πριν το τέλος του 2022. Εκτός από τα έργα και ζητήματα χρηματοδότησης, στη σύσκεψη συζητήθηκαν και τα θέματα της στελέχωσης των Δήμων με επιστημονικό προσωπικό και της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ οι Δήμαρχοι έθεσαν στη διάρκεια των τοποθετήσεών τους, τα αιτήματά τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις εισηγήσεις των Δημάρχων, εκτός από τα μεγάλα έργα υπερτοπικού χαρακτήρα, μέσα στο επόμενο διάστημα θα πρέπει κάθε Δήμος της Δυτικής Αθήνας να έχει ταυτιστεί με ένα έργο ανάπλασης ή δημιουργίας πρασίνου. Κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός επεσήμανε:

Πολύ χαίρομαι που σας υποδέχομαι και στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την, νομίζω, ουσιαστική συνάντηση την οποία είχαμε στο Περιστέρι πριν από κάποιους μήνες. Ο σκοπός της σημερινής συζήτησης είναι να επικαιροποιήσουμε την ατζέντα των θεμάτων τα οποία είχαμε αναδείξει σε αυτή την πρώτη συνεργασία μας.

Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα καλό επίπεδο συνεργασίας και με την Γραμματεία της Κυβέρνησης, αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα καθώς το ενδιαφέρον μου για τη Δυτική Αθήνα είναι δεδομένο και θέλω να αποδεικνύεται και στην πράξη.

Έχουμε δρομολογήσει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, ίσως η πιο μεγάλη σε έκταση αφορά την επέκταση της γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ προς το Ίλιον. Και εκτιμώ ότι η γραμμή θα είναι έτοιμη να δημοπρατηθεί ενδεχομένως και πριν το τέλος του ’22 .

Χαίρομαι, διότι βλέπω μια σειρά από εντάξεις σημαντικών έργων στο «Πρόγραμμα Τρίτσης» και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία είναι έτοιμα προς ένταξη.

Και αντιλαμβάνομαι ότι μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες τις οποίες κατά καιρούς έχουμε συζητήσει και εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια, θα έλεγα δεκαετίες, από το Ρέμα της Εσχατιάς μέχρι την υπογειοποίηση των καλωδίων της υπερυψηλής τάσης, έχουν βρει τον δρόμο τους.

Και, βέβαια, θέλω να ακούσω και από εσάς την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε ζητήματα αποδέσμευσης πόρων για αξιοποίηση, κάτι το οποίο νομίζω αφορά όλους τους Δήμους που έχουν συζητήσει για συγκεκριμένες περιπτώσεις χώρων, που μπορούν να μετατραπούν σε χώρους πρασίνου και αναψυχής.

Και θα ήθελα να ακούσω από εσάς σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, έτσι ώστε να δούμε πως μπορούμε να επισπεύσουμε ακόμα περισσότερο τις σχετικές διαδικασίες.

Και, βέβαια, να δούμε και τα θέματα του προσωπικού, ένα ζήτημα το οποίο ξέρω ότι σας ταλανίζει, αλλά νομίζω ότι έχουμε δρομολογήσει κάποιες δράσεις σε επίπεδο Υπουργείου σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τις προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ειδικά σε εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο όντως είναι απαραίτητο. Και, τέλος, να δούμε λίγο και για τα περιβαλλοντικά και για το Ποικίλο και για τους ποδηλατοδρόμους που καταλαβαίνω ότι δρομολογούνται στο Χαϊδάρι. Θέλω να δίνουμε πάντα έμφαση σε θέματα ποιότητας ζωής και νομίζω ότι σε αυτό τον τομέα μπορούμε να κάνουμε σημαντική πρόοδο.

Οπότε, σταματώ εδώ. Ο σκοπός είναι να ακούσω πάλι από όλους σας την πρόοδο που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής αλλά κυρίως πού ακόμα έχουμε ζητήματα. Να ακούσω και από τους βουλευτές μας, τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και τον Γιάννη Λοβέρδο, αν υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε. Και φυσικά το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και ο Υπουργός Επικρατείας είναι εδώ για να βάλουμε τα επόμενα ορόσημα για την επόμενη συνάντησή μας, με το καλό.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος, ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων- Καματερού Σταύρος Τσίρμπας, ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Δήμαρχος Πετρούπολης, Στέφανος Βλάχος, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός και μέσω τηλεδιάσκεψης ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος.

«Πολύ συνοπτικά τα θέματα του ανθρωπίνου δυναμικού, ούτως ή άλλως, τα συζητάμε. Ξέρετε ότι έχει σηκωθεί η (προκήρυξη) «13Κ», έχουμε πει ότι θα έχετε προσωρινά αποτελέσματα στη «13Κ» μέχρι τον Μάιο και θεωρώ ότι θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να έχετε προσλήψεις τον Μάιο. Για οριστικά αποτελέσματα της «13Κ» θα πάμε στον Δεκέμβριο. Τον Δεκέμβριο θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να πάρετε και τον προγραμματισμό των προσλήψεων του 2022. Επομένως, εμείς θα έχουμε τελειώσει και ενδεχομένως επειδή θα έχουμε κάνει τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2023 θα σας δώσουμε τη δυνατότητα με τα οριστικά της «13Κ» να πάρετε και του 2023. Άρα, θα έχετε αρκετό κόσμο, ο οποίος θα έρθει, σε αυτή τη χρονιά», σημείωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

«Όσον αφορά το θέμα των εκτάκτων χρηματοδοτήσεων που εμείς θα στηρίξουμε την Αυτοδιοίκηση, αυτή η έκτακτη χρηματοδότηση είναι δεδομένη . Έχουμε προχωρήσει ευτυχώς σε ένα δομημένο διάλογο μετά την τελευταία σύσκεψη που είχαμε υπό την προεδρία σας κύριε Πρόεδρε, με την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα, αυτά τα θέματα τα βλέπουμε με σχέδιο και όχι αποσπασματικά. Έκτακτη χρηματοδότηση, μία ΚΑΠ δόθηκε ήδη, μισή για τις σχολικές επιτροπές, τα 128 εκατομμύρια για τους δήμους μία σημαντική ένεση ρευστότητας. Μετά τον Μάιο που θα έχει περισσότερη ορατότητα το οικονομικό επιτελείο, θα δούμε τι περαιτέρω στήριξη θα υπάρξει», ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα και βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Γιάννης Λοβέρδος και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Απίστευτα επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας (εικόνες)

Φίλος Μπάμπη Αναγνωστόπουλου: Ήταν ευφυής και ευγενικός άνθρωπος

Ζούλιας για Φιλιππίδη: Ήταν εθισμένος στο σεξ