“Ήλιος: ο Λάζαρος Βασιλείου “μπαίνει” στην σειρά (εικόνες)

Ποιος είναι ο Αντρέας Παναγής, τον οποίο θα ενσαρκώσει ο ηθοποιός, που προστίθεται στο καστ της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Ο Λάζαρος Βασιλείου «μπαίνει» στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Ήλιος» και θα ενσαρκώσει τον Αντρέα Παναγή.

Ποιος είναι ο Αντρέας Παναγής

Ο Αντρέας μεγάλωσε έχοντας τα πάντα, αλλά κάποια στιγμή τα έχασε όλα και αναγκάστηκε να δώσει τη μάχη της επιβίωσης.

Παλιός φίλος της Νέλλης, πιάνει δουλειά στη φάρμα της Αλίκης και κερδίζει τη συμπάθεια όλων.

Κάποιες συμπτώσεις, όμως, τον συνδέουν με ένα έγκλημα που συμβαίνει εκεί κοντά.

Είναι, όμως, ο δολοφόνος που ψάχνουν ή κάποιος που γνωρίζει το δολοφόνο και διακινδυνεύει τη ζωή του προκειμένου να κρατήσει την ταυτότητά του μυστική;

Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο στις 16:00, στον ΑΝΤ1

Η Ελπίδα και ο Χρήστος προσπαθούν να βρουν τον υπαίτιο της απόπειρας δολοφονίας κατά του Αχιλλέα. Η Λήδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο ηθικό δίλημμα και καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην αδερφή της και στο καθήκον της. Η σχέση της με τον Κωνσταντίνο δοκιμάζεται... Η Αλίκη προσπαθεί να έρθει κοντά με τη Λεϊλά. Εκείνη, όμως, μαθαίνει κάτι που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή της, όπως και τις ζωές της Αζίζα και της Αλίκης. Η Αλίκη και ο Παύλος κάνουν πλέον ανακωχή. Η Αθηνά, ανεξάρτητα με ό,τι της λένε, αποφασίζει να ακολουθήσει το ένστικτό της. Ένα σκοτεινό σχέδιο αρχίζει να αποκαλύπτεται…

Ειδήσεις σήμερα:

