VICE Specials: “Ο Επίμονος Αλπινιστής” (εικόνες)

Το ντοκιμαντέρ του ελληνικού γραφείου του VICE, που προβάλλει ο ΑΝΤ1, παρουσιάζει τον αγώνα του Αντώνη Συκάρη για να κατακτήσει τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου.

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου (01:30) το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Ο Επίμονος Αλπινιστής».

Για τον Αντώνη Συκάρη, τον μοναδικό Έλληνα ορειβάτη που έχει σκαρφαλώσει σε 5 από τις 14 κορυφές άνω των 8000 μέτρων, η νέα χρονιά φέρνει μεγάλους στόχους. Θέλει να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που θα πατήσει και στις 14 κορυφές ολοκληρώνοντας το λεγόμενο ορειβατικό Grand Slam σε ηλικία άνω των 55 ετών. Ταυτόχρονα, επιδίωξή του είναι να γίνει ο πρώτος ορειβάτης παγκοσμίως που θα καταφέρει να σκαρφαλώσει όλες τις «οχτάρες» αλλά και τις 82 κορυφές άνω των 4000 μέτρων στις Άλπεις.

Λίγο πριν το μεγάλο ταξίδι που ξεκινάει στα τέλη Μαρτίου για το Νεπάλ, το VICE ακολούθησε τον έμπειρο ορειβάτη στην προετοιμασία του, η οποία περιλαμβάνει καθημερινά σκληρή προπόνηση με τρέξιμο, ασκήσεις ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο και ειδική διατροφή.

Στο προπονητικό πρόγραμμα του Έλληνα αλπινιστή περιλαμβάνονται φυσικά και οι αναβάσεις σε βουνά. Πήγαμε με τον Αντώνη Συκάρη στην αναρριχητική του προπόνηση στον Παρνασσό όπου μαζί με τον σχοινοσύντροφό του Ανδρέα Παπανδρέου σκαρφάλωσαν στην κορυφή «Γεροντόβραχος».

Ο γνωστός ορειβάτης, περιγράφει στην κάμερα του VICE τις αποστολές του στις ψηλότερες κορυφές της Γης, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό αρχειακό υλικό από τις αναβάσεις του σε Everest, Kangchenjunga, Lhotse, Annapurna, Manaslu αλλά και το «Άγριο Βουνό», το Κ2.

Ακόμη, μιλάει για την παγκόσμια ορειβατική κοινότητα, τις δυνατές φιλίες που αναπτύσσονται στις κορυφές, τις σκληρές αναβάσεις και το «final push», τις αντικειμενικές δυσκολίες στο βουνό, τις απώλειες φίλων που τον έχουν σημαδέψει, τον φόβο του θανάτου αλλά και για την οικογένειά του που τον στηρίζει πάντα.

Η προσπάθεια του Αντώνη Συκάρη για το 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Ο έμπειρος ορειβάτης έχει στόχο να κατακτήσει έξι επιπλέον κορυφές φτάνοντας συνολικά τις 11 από τις 14 υψηλότερες του κόσμου.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 31 Μαρτίου, 01:30, στον ΑΝΤ1.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials

