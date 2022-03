Life

Ανατρεπτικό “The 2Night Show” την Τετάρτη (εικόνες)

Ξεχωριστή θα είναι και αυτή η βραδιά, μαζί με την εκλεκτή συντροφιά του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον καταξιωμένο ερμηνευτή Γιώργο Περρή.

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής, που έχει καταφέρει να αφήσει το δικό του μουσικό στίγμα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μιλάει για τον βίαιο χωρισμό των γονιών του, την αποξένωση με τον αδελφό του, τη διέξοδο που βρήκε στη μουσική, την περιοδεία του με τη Λάρα Φαμπιάν και τη συναυλία «Sunset in Greece», που ξεπέρασε τα 120 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αμερική.

Σε μία κουβέντα από καρδιάς, ο Γιώργος Περρής μιλάει για το «coming out» που ποτέ δε χρειάστηκε να κάνει, καθώς ποτέ δεν έκρυψε τις επιλογές που έκανε στην προσωπική του ζωή, τις πόρτες που είδε να κλείνουν λόγω της σεξουαλικής του ταυτότητας και την επιθυμία του να αποκτήσει οικογένεια και παιδιά.

Τέλος, ανακοινώνει τη μελλοντική συνεργασία του με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και με τη μελωδική του φωνή ερμηνεύει ένα αγαπημένο του τραγούδι.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης φιλοξενεί και μία γνήσια Ελληνίδα μάνα. Η κυρία Χαρίκλεια είναι μία γυναίκα που έχασε νωρίς τον άντρα της και πρέπει, πλέον, να μεγαλώσει μόνη της τα πέντε ενήλικα, ατίθασα παιδιά της, αλλά και να αντέξει τις παραξενιές του γκρινιάρη και ψυχωτικού πεθερού της. Μεταξύ άλλων, μοιράζεται τον «αγώνα» που δίνει καθημερινά για να ανταπεξέλθει στην οικογένειά της, άλλες φορές με «όπλο» το αστείρευτο χιούμορ της και άλλες φορές με το κοφτερό μυαλό της.

Επίσης, δεν διστάζει να αποκαλύψει την αδυναμία της στο «ποτό», αλλά και την αδιακρισία της που πολλές φορές οδηγεί την οικογένεια σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Στο τέλος όμως, θα διαπιστώσουμε ότι η Χαρίκλεια δεν είναι απλά μία συνηθισμένη μαμά, αλλά μία …. SUPER MAMMY! Φυσικά, η σούπερ μαμά συναντά ένα σούπερ παιδί, τον Σπύρο Ντούγια, και η συνάντησή τους είναι απολαυστική!

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

#The2NightShow

