Σκυλακάκης - Ανάπτυξη: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μας στοιχίσει ακριβά

Η Ανάπτυξη θα περιοριστεί τουλάχιστον κατά 1% στο θετικό σενάριο, Άγνωστο πόσο θα επηρεαστεί ο τουρισμός. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο θα διαρκέσουν οι εχθροπραξίες.

Τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα ανάπτυξης θα κοστίσει στην ελληνική οικονομία ο πόλεμος στην Ουκρανία, εκτίμησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στο OT Forum.

Παράλληλα σημείωσε ότι το μάξιμουμ δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια και αυτό διότι δεν είναι γνωστό πότε θα τελειώσουν οι εχθροπραξίες. Εκτίμησε επίσης ότι οι συζητήσεις για τις οικονομικές σχέσεις Δύσης- Ρωσίας, θα έχουν μεγάλη διάρκεια.

Ανέφερε, επίσης, ότι το 2021, η απειλή του πολέμου στην Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα η ανάπτυξη να μειωθεί κατά 0,3 της μονάδες, δηλαδή θα μπορούσε το τελικό αποτέλεσμα να είναι στο 8,6-8,7%, έναντι 8,3% που διαμορφώθηκε τελικά.

Ο Θ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση της αβεβαιότητας στην οικονομία που φέρνει το εύθραυστο περιβάλλον, λόγω του πολέμου. Σημείωσε πως είναι άγνωστο ακόμη το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον τουρισμό, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και το επενδυτικό κλίμα, κάτι όμως που -όπως είπε- για την ώρα δεν έχει φανεί.

